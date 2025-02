„Żona dla Polaka” to nowa propozycja TVP, która przyciąga widzów swoją oryginalną formułą. Program skupia się na Polakach mieszkających za granicą, którzy poszukują miłości i idealnej partnerki do życia. Kandydatki rywalizują o ich względy, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku Paulina, kandydatka Łukasza, zszokowała wszystkich swoim wyznaniem, które wywołało ogromne poruszenie wśród widzów.

W ostatnim odcinku Paulina, kandydatka Łukasza, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem. Uczestniczka postanowiła szczerze porozmawiać z 35-latkiem, wyznając mu, że ukrywała przed nim istotną informację.

Ostatnio się zorientowałam, jak tak sobie liczyliśmy, kto kiedy się urodził i tak sobie pomyślałam: ‘o! chyba jednak nie jest tak, jak mi się wydawało’. Łukasz, pamiętasz ten list, co ja do ciebie wysłałam na samym początku? No, bo ja się pomyliłam i źle policzyłam swój wiek. I się okazało, że my jesteśmy w tym samym wieku.

- wyznała.