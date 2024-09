Laluna z "Królowych życia" nie przechodzi obojętnie obok tragedii, która dzieje się na południu Polski. Robi wszystko by pomagać nie tylko poszkodowanym ale także czworonogom, które pozostały na terenach zalewanych przez wielką wodę.

Dramatyczna sytuacja ma miejsce na południu Polski. Od kilku dni mieszkańcy walczą z ogromną powodzią. Zalewane są tereny m. in. województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Zaangażowana w pomoc nie tylko mieszkańcom ale także okolicznym zwierzętom jest Laluna, która mieszka w Oławie. "Królowa życia" relacjonuje jak wygląda sytuacja związana z klęską żywiołową.

Laluna z "Królowych życia" jest mocno zaangażowana również w pomoc dla czworonogów. Pełna emocji, pisała w mediach społecznościowych:

Chciałam serdecznie podziękować ludziom, bo co dodaję linki do karmy na allegro to zaraz jest wykupowana. Dobro wraca pamiętajcie, dziękuję za pomoc dla zwierzątek i ludzi.

Laluna relacjonowała również akcję ratunkową psów w okolicy Białej Nyskiej.