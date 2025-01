W miniony weekend ruszyła pierwsza edycja "Żona dla Polaka". W nowym programie Telewizyjnej Jedynki samotni Polacy, którzy mieszkają w USA, szukają swoich drugich połówek. W pierwszym odcinku poznaliśmy 35-letniego Łukasza, 24-letniego Mateusza, 31-letniego Sebastiana oraz 49-letniego Mariusza. Wydaje się, że największe emocje wśród widzów wywołał najstarszy uczestnik programu, który zaprosił do Chicago aż pięć kandydatek. Po jednej z randek w sieci zawrzało!

Poruszenie po randce Mariusza i Basi z "Żona dla Polaka"

Po wielkim sukcesie programu "Rolnik szuka żony" publiczny nadawca postanowił pójść za ciosem i przygotował dla swoich widzów kolejny randkowy program. Tym razem na antenie Telewizyjnej Jedynki zadebiutował program "Żona dla Polaka", w którym swoich drugich połówek szukają samotni Polacy mieszkający w USA. Wśród uczestników pierwszej edycji produkcji znalazł się 49-letni Mariusz, który urodził się w Krynicy Górskiej, a później mieszkał w Nowym Sączu. Mariusz jest agentem nieruchomości, a do Chicago przeprowadził się w 1994 roku.

Jestem na sto procent, w pełni Amerykaninem. Jestem w tym kraju dlatego, że spodobały mi się poglądy konserwatywne. (...) Pewnego dnia przeprowadziłem się do Miami na jakiś czas , poznałem wtedy moją żonę. Poznaliśmy się praktycznie na plaży, pobraliśmy się na plaży i rozwiedliśmy się na plaży. Trochę tych kobiet już było w moim życiu. Za takich czasów młodzieńczych, śmieje się czasami, że poznałem pewnie wszystkie Polki w Chicago wyznał Mariusz.

Lubię kobiety, które są takie tajemnicze. Lubię odkrywać kobiety dodał.

Mariusz nie ukrywa, że jest gotowy na poważną relację i ma nadzieję, że uda mu się odnaleźć tą jedyną. Uczestnik programu "Żona dla Polaka" zaprosił do Chicago pięć pięknych kobiet, a wśród nich znalazła się Basia. Do sieci trafił fragment z randki Mariusza i Basi, a internauci nie mieli dla nich litości. Fani programu gorzko podsumowali nie tylko uczestnika, ale również jego kandydatkę.

Ta pani nie spełni warunków tego pana. Pod żadnym względem

Kompletnie do siebie nie pasują!

Niezły lowelas. Nie robi dobrego wrażenia choć na pierwszy rzut oka miły i sympatyczny

Zdesperowana. Nie chodzi o niego tylko o wyjazd

Oglądaliście pierwszy odcinek "Żona dla Polaka"? Myślicie, że randkowy program będzie takim hitem jak "Rolnik szuka żony"? My już czekamy na kolejną odsłonę produkcji! Czy Mariusz wybierze Basię do kolejnego etapu? My mocno im kibicujemy!

