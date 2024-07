Monocyty to komórki należące do grupy leukocytów. Powstają przede wszystkim w szpiku kostnym. W organizmie pełnią funkcję oczyszczania krwi z pozostałości po obumarłych tkankach i bakteriach.

Liczba monocytów określana jest podczas badania morfologii krwi z rozmazem.

Przygotowanie do badania krwi i przebieg badania

Należy poinformować osobę wykonującą badanie o aktualnie przyjmowanych lekach oraz ewentualnie występującej skłonności do krwawień oraz omdleń podczas pobierania krwi.

Na badanie najlepiej przyjść rano. Musimy być na czczo (oznacza to, że od ostatniego posiłku upłynęło co najmniej 6 godzin), można tylko pić wodę, ale też w niewielkich ilościach. Jeżeli termin badania wypada po południu lub wieczorem – pamiętajmy o zachowaniu 6 godzin przerwy od ostatniego posiłku. Krew pobierana jest z żyły łokciowej w pozycji siedzącej, u osób ze skłonnością do omdleń – w pozycji leżącej.

Monocyty – normy, objawy nadmiaru i niedoboru monocytów

Norma: podawane są dwie wartości 0-0,8 x 109/l – wartość bezwzględna; 2-8% – wartość odsetkowa

Podwyższony wskaźnik monocytów, to najczęściej przyczyna takich schorzeń jak: gruźlica, zapalenie wsierdzia, bruceloza, kiła, dur brzuszny, mononukleoza zakaźna, choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis.

Wysoka wartość monocytów występuje też: w ziarnicy złośliwej, w ostrej i przewlekłej białaczce mielomonocytowej oraz monoblastycznej, szpiczaku mnogim, czerwienicy, osteomielofibrozie, nieswoistym zapaleniu jelit, toczniu rumieniowatym układowym, w kolagenozach, marskości wątroby oraz w wyniku urazów chirurgicznych.

Przyczyną zmniejszonej liczby monocytów są np. infekcje, a także stosowanie glikokortykosteroidów.