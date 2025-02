Mariusz z programu "Żona dla Polaka" jako jedyny z uczestników w finale poinformował, że nadal widuje się z Joanną, a nawet zaprosił ją do swojego domu do Miami. A co wydarzyło się po tym, jak Asia odwiedziła znów Mariusza w Stanach Zjednoczonych? Teraz Mariusz z "Żony dla Polaka" zabrał głos i wszystko zdradził.

W programie "Żona dla Polaka" Mariusz, 49-letni doradca nieruchomości z Chicago, poszukiwał partnerki wśród Polek. Spośród kandydatek jego uwagę przyciągnęły dwie: Basia i Joanna. Ostatecznie zdecydował się na Joannę, mimo że ich relacja była pełna sprzeczek i różnic zdań. Joanna często krytykowała Mariusza za jego nawyki, takie jak trzymanie zdjęć byłych partnerek na półce przed łóżkiem, co budziło jej zdziwienie. Mimo tych napięć oboje przyznawali, że ich relacja przypomina "stare, dobre małżeństwo", które ciągle się przekomarza.

W finałowym odcinku programu Mariusz zaskoczył Joannę, klękając przed nią i wręczając jej breloczek w kształcie palmy jako symbol zaproszenia do Miami. Joanna, początkowo zaskoczona gestem, zgodziła się na odwiedziny, choć zaznaczyła, że oczekuje poważnych intencji. Wizyta Joasi w Miami odbyła się trzy tygodnie po nagraniach finałowego odcinka. A jak teraz wygląda relacja Mariusza i Asi z "Żona dla Polaka"?

Mariusz z "Żona dla Polaka" zdecydował się rozwiać wszelkie wątpliwości i przyznał, że rozstali się:

Co więcej! Asia i Mariusz nie utrzymują ze sobą kontaktu i ich znajomość definitywnie zakończyła się. Uczestnik "Żona dla Polaka" podczas rozmowy z byłymi kandydatkami powiedział, jak dziś wygląda sytuacja.

Wygląda na to, że Mariusz jest zadowolony z udziału w programie "Żona dla Polaka", choć nie znalazł w nim swojej drugiej połówki. Przyznał, że nie oglądał dwóch ostatnich odcinków, w tym wielkiego finału i nie do końca wie, jak została przedstawiona jego relacja z Asią:

Przyznał, że w programie nie brakowało trudnych momentów, a podejmowanie decyzji o tym, która z kandydatek wraca do domu, było dla niego bardzo trudne:

Dla Was to też nie było łatwe mieszkać ze mną przez parę tygodni. Spędzać cały czas razem czas. Ten moment, w którym muszę którąś z Was pożegnać - to nie było takie proste dla mnie.

dodał jeszcze.