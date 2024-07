Ilość krwi w organizmie człowieka to średnio od 5 do 7 litrów. Niezbyt obfita menstruacja ani regularne oddawanie krwi nie są w stanie zagrozić ludzkiemu zdrowiu, gdyż ubytki krwi są uzupełniane.

Krew transportuje tlen oraz substancje odżywcze. Pełni również funkcje ochronne i dzięki krążącym w niej substancjom zapewnia łączność międzyustrojową.

Ilość krwi w organizmie

Różna objętość krwi w ludzkim organizmie jest wynikiem wagi, płci i rasy. Szacując średnią zawartość krwi w ciele, zakłada się, że na 1 kilogram masy ciała przypada 80 miligramów krwi. Człowiek posiada więc średnio od 5 do 7 litrów krwi, która składa się z płynnego osocza oraz czerwonych, białych i płytkowych krwinek.

Ile czerwonych i białych krwinek oraz trombocytów ma człowiek

Czerwone krwinki (erytrocyty) są podstawowym składnikiem krwi, odpowiedzialnym za transport tlenu do poszczególnych tkanek oraz odprowadzanie dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Liczba erytrocytów jest jednym ze wskaźników do rozpoznawania niedokrwistości (anemii) lub nadkrwistości. Dorosła kobieta powinna mieć 4,2-5,4 miliona czerwonych krwinek/μl, natomiast mężczyzna 4,7-6,2 mln//μl. Ponadto człowiek ma 4-10 mln/μl białych krwinek (leukocytów), a także 150-350 tysięcy/μl trombocytów (płytek krwi).

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne i wpływa na objętość krwi

W trakcie oddawania krwi nie można zarazić się żadną chorobą, gdyż używany sprzęt jest wyłącznie jednorazowego użytku. Jednorazowo pobrane zostaje 450 ml krwi, co stanowi jedynie niewielki odsetek krążącego w żyłach płynu. Ubytek zostaje szybko uzupełniony i nie istnieje żadne zagrożenie dla zdrowia.

Ile krwi traci się podczas okresu

Jak sprawdzić, czy miesiączka nie jest zbyt obfita i groźna dla zdrowia? Ciężko ocenić obiektywnie ilość utraconej krwi. W trakcie przeciętnego okresu, który trwa 4-5 dni, kobieta traci do 60 ml krwi, co odpowiada objętości kilkunastu łyżek płynu. Miesiączka uznawana jest za obfitą, gdy ilość traconej krwi przekracza 70-80 ml. Można wykonać badanie stężenia poziomu hemoglobiny we krwi przed okresem i po nim. Menstruacja jest obfita, gdy różnica przekroczy 1 g/dl.

Kiedy człowiek może się wykrwawić

Redukcja ilości krwi w organizmie na poziomie 15%, czyli od 0,6 do 0,8 litra, nie jest w żaden sposób groźna dla ludzkiego życia. Jeżeli ciśnienie spadnie jednak zbyt gwałtownie, co wiąże się z nagłą utratą mniej więcej 1/3 objętości krwi, pozostała krew nie jest w stanie wypełnić komór serca – jest jej zwyczajnie zbyt mało. Ryzyko zgonu pojawia się wraz z wypłynięciem z ciała około 1,2 do 1,6 litra krwi w krótkim czasie.