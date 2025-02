35-letni agent ubezpieczeniowy z Chicago, Łukasz Mężyk, w programie "Żona dla Polaka" szukał miłości. Spośród trzech kandydatek – Igi, Pauliny i Moniki – to właśnie między dwiema pierwszymi miała rozegrać się ostateczna decyzja. Z Moniką doszli do wniosku, że lepiej sprawdzą się w roli przyjaciół. Paulina otwarcie okazywała mu zainteresowanie, jednak Łukasz nie potrafił przestać myśleć o Idze, która nie żałowała mu... gorzkich słów!

Ostatni odcinek "Żona dla Polaka" dostarczył widzom ogromnych emocji. Choć wydawało się, że Łukasz skupi się na relacji z Pauliną, jego myśli wciąż krążyły wokół Igi. Po poprzednich nieudanych randkach wciąż liczył na jej zmianę nastawienia. Niestety, Iga nie miała dla niego żadnej taryfy ulgowej. Kamery uchwyciły moment, gdy szeptem wypowiedziała słowa do pozostałych uczestniczek, które jednoznacznie wskazywały, że nie jest zainteresowana Łukaszem. Mimo że wypowiedź miała pozostać w tajemnicy, wszystko się nagrało!

Ja się nigdy nad żadnej randce tak nie wymęczyłam. W sensie radio to było mistrzostwo świata, ale siedzenie z Łukaszem to był koszmar. Tyle razy, kiedy on coś zrobił nie tak. Już każda minuta obok niego... ja już myślałam, że wyjdę z siebie

- relacjonowała Iga pozostałym kandydatkom.