W "Halo tu Polsat" Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski i Małgorzata Ohme porozmawiali na temat "Jak prawidłowo zakończyć związek". Na to, co wydarzyło się na antenie Polsatu zareagował Marcin Hakiel. Czyżby nie zgadzał się z tym, co padło na antenie?

Cichopek i Kurzajewski dyskutują o empatycznych rozstaniach. Wymowna reakcja Hakiela

Afera w "Moja mama i twój tata" pomiędzy Sławomirem a Anną, kiedy uczestnik w nieelegancki sposób postanowił zakończyć tworzony w programie związek, była punktem wyjścia rozmowy na antenie Polsatu. W "Halo, tu Polsat" prowadząca randkowy format, a jednocześnie gospodyni programu śniadaniowego, Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski gościli Małgorzatę Ohme. Wraz z gościnią poruszyli temat "Jak prawidłowo zakończyć związek". Ohme podkreślała, że zakończenie relacji nigdy nie jest proste, ale możliwe jest podejście do tego z empatią i szacunkiem, niezależnie od okoliczności. Rozmowa w „Halo tu Polsat” dotyczyła również potrzeby empatii wobec siebie i partnera. Katarzyna Cichopek, współprowadząca program, podzieliła się refleksją, że często osoby pozostające w związkach boją się wyrażać swoje prawdziwe uczucia z obawy przed reakcją drugiej osoby. To powoduje, że wielu ludzi pozostaje w nieszczęśliwych relacjach, bojąc się podjąć decyzję o rozstaniu.

My naprawdę mamy prawo zakochać się w kimś innym. Przepraszam, że tak powiem. Ja wiem, że to jest bolesne dla drugiej strony, ale tak życie nam czasami podsuwa - mówiła Ohme.

Dodała, że zazwyczaj to kobiety mają większy problem z kończeniem relacji, chociaż przykład pokazany w "Moja mama i twój tata" akurat jest odwrotny. Z kolei Katarzyna Cichopek przyznała, że "to jest super trudny czas zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet" i dopytywała, czy ma coś z tym wspólnego empatia.

Temat rozstań i porzucania partnerów w zestawieniu z prowadzącymi, spowodował, że w sieci pojawiły się uszczypliwości w stronę Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz dramy, która miała miejsce, gdy ich związek wyszedł na jaw. Wymownym wpisem podzielił się satyryczny profil "Vogule Poland", który okrasił screen z rozmowy komentarzem:

Żeście ekipę zmontowali... - podsumowali twórcy Vogule Poland.

Na ten wpis reagowali nie tylko internauci ale jak się okazało... i sam Marcin Hakiel! Profil "Vogule Poland" sam pochwalił się screenem z lajkiem od niego. Post został "polubiony także przez obecną partnerkę tancerza Dominikę Serowską, z która spodziewają się dziecka. Z kolei fani komentowali wymownie:

Cichopek i Kurzajewski w roli ekspertów

Gościem powinien być Hakiel

Świetny przykład- Kurzopki. Rewelacja - rozpisują się fani.

