Ćwiczenia cardio na siłowni można wykonywać na sprzętach takich jak np. bieżnia, orbitrek, stepper czy rower stacjonarny. W treningu cardio ważny jest czas wykonywania ćwiczeń przy określonym poziomie tętna. W urządzenia do cardio zawsze wbudowany jest pulsometr, dzięki któremu możemy monitorować wydajność treningu.

Trening cardio – co to jest?

Trening cardio inaczej zwany tlenowym, to wykonywanie ćwiczeń o umiarkowanej intensywności, przez min. 30 min, średnio 3 razy w tygodniu. Bardzo istotne w treningach cardio jest tętno, które dla treningów mających na celu redukcję tkanki tłuszczowej powinno znajdować się w tzw. 2 strefie treningowej (tzw. strefa spalania tłuszczu – „weight loss”) i wynosić 60-70% tętna maksymalnego (Tmax = 220 – wiek).

Trening cardio na siłowni – jakie urządzenia służą do treningu cardio

Ćwiczenia cardio można wykonywać na następujących urządzeniach:

Trening cardio: orbitrek, czyli inaczej urządzenie eliptyczne, które bez obciążania stawów angażuje całe ciało do pracy. Ćwiczenia na orbitreku powinny być wspomagane innymi aktywnościami ponieważ nie wzmacniają układu kostnego, tak jak np. stepper.

Trening cardio: stepper – dzięki temu urządzeniu pracuje całe ciało, szczególnie mięśnie bioder, pośladków, nóg oraz mięśnie przykręgosłupowe. Podczas ćwiczeń na stepperze bardzo ważna jest prawidłowa pozycja ciała – właściwie oparte ręce i odciążenie nóg. Za pomocą steppera możemy też wykonywać ćwiczenia cardio na brzuch. A trening cardio na brzuch to podstawa, gdy marzymy o pięknie wyrzeźbionym płaskim brzuchu. Wypracowane np. za pomocą brzuszków mięśnie zostaną odsłonięte spod „oponki” właśnie dzięki spalającym tłuszcz ćwiczeniom cardio. Stepper służy bardziej rozwijaniu mięśni niż spalaniu tkanki tłuszczowej. Temu celowi bardziej sprzyjają ćwiczenia na bieżni.

Trening cardio: bieżnia – bieganie na bieżni nie obciąża tak stawów jak bieganie po twardej nawierzchni w terenie. Dzięki ćwiczeniom cardio na bieżni wzmacniamy mięśnie i spalamy tłuszcz z takich części ciała jak nogi, uda, pośladki i brzuch. Obecnie w siłowniach dostępne są bieżnie, w których możliwa jest regulacja kąta nachylenia przez co można wykonać trening jak podczas górskiego biegu.

Trening cardio: wiosło – jest to urządzenie dzięki któremu można wykonać bardzo intensywny trening bez obciążania ścięgien i stawów. Wzmacnia i ujędrnia nie tylko nogi i ręce, ale również doskonale modeluje brzuch i pośladki.

Trening cardio: rower treningowy – rower stacjonarny ma tę zaletę, że mogą na nim ćwiczyć osoby ze znaczną nadwagą oraz po przebytych urazach kończyn dolnych. Dzięki regulacji siodełka można manipulować stopniem spalania kalorii – im siodełko jest niżej tym intensywniej pracują mięśnie nóg i szybciej spalany jest tłuszcz.

Trening cardio: efekty

Trenig cardio - pod warunkiem, że będzie wykonywany prawidłowo, regularnie i będzie połączony z odpowiednio zbilansowaną dietą - przyniesie rezultaty w postaci:

znacznej redukcji tkanki tłuszczowej,

poprawy wydolności i wytrzymałości organizmu,

wzmocnienia układu krążenia,

poprawy ogólnej kondycji i samopoczucia.

Na siłownię należy zabrać ze sobą: ubranie do ćwiczeń – wygodne i najlepiej z naturalnych przepuszczających powietrze włókien, wodę, mały ręcznik do wycierania potu. Jeżeli po treningu w ciągu 2 godzin nie dostarczymy organizmowi pożywienia skuteczność treningu znacznie spadnie. Dlatego pamiętajmy, aby wziąć ze sobą coś do jedzenia.