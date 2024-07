Oponka na brzuchu dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najczęściej wynika z niewłaściwego trybu życia, ale niejednokrotnie jej powodem mogą być zmiany hormonalne oraz uwarunkowania genetyczne.

Jak się pozbyć oponki na brzuchu?

Kluczowe jest racjonalne żywienie i dbałość o to, by nie dostarczać organizmowi więcej kalorii, niż tego potrzebuje. Niestety to przede wszystkim niewłaściwa dieta najczęściej odpowiada za uporczywą oponkę na brzuchu.

Staraj się przestrzegać następujących zaleceń:

niewielkie ale regularne posiłki,

jedzenie o niskim indeksie glikemicznym,

picie 2 litrów wody dziennie,

ograniczenie węglowodanów,

jedzenie warzyw i owoców,

ograniczanie tłuszczów,

gotowane posiłki (zwłaszcza na parze) zamiast smażonych,

ograniczanie soli,

wprowadzenie do diety błonnika pokarmowego.

Ćwiczenia na oponkę na brzuchu

Niestety nie ma ćwiczeń, które spalałyby tylko i wyłącznie tłuszcz zgromadzony wokół brzucha. Tkanka tłuszczowa jest spalana równomiernie na całym ciele, w związku z tym należy wykonywać takie ćwiczenia, które będą pobudzały cały metabolizm i spalały tłuszcz z całego ciała. Dlatego też wykonywanie tylko i wyłącznie na przykład brzuszków lub innych ćwiczeń na mięśnie brzucha nie sprawi, że spalisz w tym miejscu oponkę. Wykonując ćwiczenia na brzuch oczywiście możesz poprawić jego wygląd, ponieważ wzmacniasz mięśnie i ujędrniasz skórę.

Dlatego warto do ćwiczeń cardio lub interwałowych dodać:

brzuszki,

wymachy nóg,

deskę,

nożyce pionowe i poziome oraz inne ćwiczenia na mięśnie brzucha.

Bardzo dobrze na redukcję boczków, za sprawą wzmocnienia mięśni, działa trening Tiffany. Poza tym staraj się jak najwięcej ruszać – na ile to możliwe zrezygnuj z windy i samochodu i wybieraj się na spacery. Im więcej ruchu, tym więcej spalisz tłuszczu, także tego z brzuszka.