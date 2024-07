Aby ćwiczyć na orbitreku musisz wiedzieć, jak z niego poprawnie korzystać. Przed treningiem na tym urządzeniu powinno się wykonać rozgrzewkę, a następnie ćwiczyć przez co najmniej pół godziny, aby wprawić w ruch prawie wszystkie partie mięśniowe.

Orbitrek (fachowo nazywany trenażerem eliptycznym) to ogólnorozwojowy przyrząd do ćwiczeń często spotykany na siłowni. Praca na nim angażuje mięśnie całego ciała, ponieważ wykonuje się na nim ruch eliptyczny. Wydaje się, że ćwiczenie na orbitreku jest podobne do uprawiania joggingu, jednak jest bezpieczniejsze dla stawów. Ręce opierają się na ruchomych uchwytach, a nogi stoją na stabilnych, podłużnych podstawach. Jest alternatywnym przyrządem dla bieżni i polecany jest osobom, które miały (bądź mają) problem ze stawami nóg:

stawem skokowym,

stawem kolanowym,

stawem biodrowym.

Ćwiczenie na orbitreku jest o wiele bezpieczniejsze dla układu kostno-stawowego niż jogging.

Jak ćwiczyć na orbitreku: zasady

Orbitrek wprawia w ruch większość mięśni. Dzięki temu masz pewność, że spalanie tkanki tłuszczowej będzie równomierne na całym ciele. Trening na orbitreku ćwiczy mięśnie:

ramion,

brzucha,

pleców,

pośladków,

nóg, a w szczególności czterogłowe i dwugłowe ud.

Ćwiczenia na orbitreku powinny znaleźć się na stałe w treningu osoby, która planuje spalić tkankę tłuszczową. Powinna jednak trzymać się pewnych zasad:

Ćwicząc na orbitreku należy kontrolować tętno – właściwy jego poziom, pozwalający na spalanie tkanki tłuszczowej, to 70-80% maksymalnego tętna. Oblicza się je we wzorze:

maksymalnego tętna. Oblicza się je we wzorze: 220 – wiek = maksymalne tętno (np. dla kobiety o wieku 25 lat to wynik 195). Odpowiednie tętno do pracy na orbitreku dla niej to wartość pomiędzy 136, a 156.

Należy utrzymać właściwą postawę:

plecy wyprostowane,

głowa utrzymywana wysoko,

brzuch wciągnięty,

dłonie pewnie trzymają uchwyty ,

, stopy stają pewnie na podstawach orbitreku.

Aby trening na orbitreku był skuteczny i przyczynił się do spalania tkanki tłuszczowej, musi trwać co najmniej pół godziny.

Ćwiczenia na orbitreku powinny być przede wszystkim wykonywane dynamicznie. Poprzedzone muszą być 10-minutową rozgrzewką. Po wykonanym treningu powinno się wykonać kilka ćwiczeń rozciągających.