"Taniec z gwiazdami" to jedno z najchętniej oglądanych show, ale za widowiskowymi występami kryją się godziny wyczerpujących treningów. Agnieszka Kaczorowska pokazała na Instagramie, jak wymagające jest to wyzwanie. Mimo urazów nie rezygnuje z prób i razem z Filipem Gurłaczem przygotowuje się do kolejnego odcinka.

Co stało się na treningu do "Tańca z gwiazdami"? Kaczorowska pokazała zdjęcia

Powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z gwiazdami" to jedno z najbardziej elektryzujących wydarzeń tej edycji programu. Za nami już dwa odcinki, a tancerka intensywnie przygotowuje się do kolejnego występu. Treningi trwają godzinami, a ich skutki zaczynają być widoczne "gołym okiem". Tak było tuż przed drugim odcinkiem na żywo:

Ciało dziś zmęczone po pięciu godzinach na sali. Stopy poobcierane... Ale nie narzekamy. Tylko zbieramy moc na jutro - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie, pokazując zdjęcie swoich stóp.

Jak widać, Kaczorowska i jej partner, Filip Gurłacz, trenują bez wytchnienia, dopracowując każdy szczegół choreografii i mimo bólu i zmęczenia nie zamierzają zwalniać tempa.

Gurłacz i Kaczorowska dają czadu w "Tańcu z Gwiazdami"

Pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami" już za nami, a Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska udowodnili, że są jedną z najmocniejszych par tej edycji. Na parkiecie zaprezentowali dynamicznego quickstepa, który zachwycił jurorów. Ich występ został wysoko oceniony – para zdobyła aż 36 punktów, co jest jednym z najlepszych wyników tej serii.

Filipie, piękny pion, szeroka rama, zrelaksowane mięśnie nóg - chwaliła Iwona Pavlović.

W drugim odcinku było jeszcze lepiej. Za swojego jive'a Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zgarnęli 37 punktów, plasując się u góry tabeli.

Było to fantastyczne. Jedyna rzecz, nad którą mógłbyś popracować (...) to wykończenie stopy. Ale było naprawdę rewelacyjnie - chwalił Rafał Maserak.

16. edycja "Tańca z gwiazdami". Kto bierze udział?

W najnowszej, 16. edycji "Tańca z gwiazdami", na parkiecie możemy zobaczyć wyjątkowy zestaw uczestników – gwiazdy ze świata muzyki, sportu, dziennikarstwa i aktorstwa. W rywalizacji tanecznej biorą udział: Blanka Stajkow, Maciej Kurzajewski, Ada Borek, Maria Jeleniewska, Magda Narożna, Filip Gurłacz, Magda Mołek, Ola Filipek, Cezary Trybański, Michał Barczak, Grażyna Szapołowska i Tomasz Wolny.

Za nami już pierwsze odcinki, w których uczestnicy zmierzyli się z parkietem i ocenami jurorów. Niektóre występy zachwyciły publiczność i ekspertów, inne pokazały, że przed gwiazdami jeszcze sporo pracy. Jako pierwszy z programem pożegnał się Maciej Kurzajewski. Macie już swoich faworytów?

