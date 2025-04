Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke nieco musieli poczekać, by zasłużyć na pierwsze "cztery dziesiątki" od jurorów. Z odcinka na odcinek robią furorę na parkiecie i właśnie zapowiedzieli fanom, czego mogą spodziewać się w najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Maria Jeleniewska pokazała trening do "Tańca z Gwiazdami"

W szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadły aż dwie pary. Z parkietem musieli pożegnać się Ola Filipek i Wojciech Kucina a także Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski.

Nie wątpliwości, że jedną z faworytek widzów do finału jest Maria Jeleniewska, która od kilku odcinków "Tańca z Gwiazdami" wraz z Jackiem Jeschke zgarnia same "dziesiątki" od jurorów. Ostatni walc influencerki sprawił, że Iwona Pavlović kolejny raz nie mogła się nachwalić: "To, co zrobiliście razem to był po prostu majstersztyk (...) to jest praktycznie nie do zrobienia".

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke cieszą się z uznania jurorów i są wdzięczni za ogromne wsparcie telewidzów. Po ostatnim tańcu pisano o nich: "Walc tak cudowny, tak lekko zatańczony! Nieprzesadzone elementy akrobatyczne, dużo walca w walcu, mega profesjonalnie, c u d o! ", "Najbardziej perfekcyjny taniec jaki widziałem w tym programie". Para nie osiada jednak na laurach i zapowiada, co szykuje na kolejny odcinek:

W niedzielę kolejny odcinek tematyczny. Podkręcamy tempo (przygotowujemy 2 nowe choreografie w totalnie różnym stylu). Zastanawiamy się, co by tu zrobić, żeby Was jeszcze bardziej zaskoczyć haha - napisała Jeleniewska.

Pokazała także zdjęcie z treningu, na materacu i dodała:

POV: Jacek chce podnieść poprzeczkę i wymyśla niebezpieczne figury

Patrząc na dotychczasowe popisy tej pary na parkiecie, nie możemy się doczekać!

Kto walczy o finał "Tańca z Gwiazdami"?

W walce o "Kryształową Kulę" "Tańca z Gwiazdami" pozostaje jeszcze 6 par:

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz

Tomasz Wolny i Daria Syta

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Blanka i Mieszko Masłowski

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Jak myślicie, kto wygra 16. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

