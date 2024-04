W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" Kevin Mglej zatańczył ogniste tango razem z Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem. Uwagę przykuła nie tylko jego sprawność fizyczna, ale również i smuklejsza figura. Jak się teraz okazuje, ukochany wokalistki naprawdę sporo schudł.

Reklama

Kevin Mglej przeszedł spektakularną przemianę

Roksana Węgiel i Kevin Mglej szybko stali się jedną z najgorętszych par w naszym show-biznesie. Ukochany wokalistki wspiera ją na każdym kroku i również nie mogło być inaczej gdy ta poprosiła go o to, by z nią zatańczył w "Tańcu z gwiazdami". Jak możecie się domyślić Kevin Mglej nie zawiódł Roksany Węgiel, a jego salto przeszło do historii programu. Uwagę przykuła również sprawność 26-latka oraz to, że naprawdę sporo schudł. Wiemy, co go do tego skłoniło.

VIPHOTO/East News

Ukochany Roksany Węgiel niejednokrotnie czytał okrutne komentarze na temat swojej nadwagi. Przykre słowa internautów skłoniły go do ciężkich treningów, które zaowocowały spektakularną przemianą.

Czułem się bardzo źle. Na początku jak to czytałem, wydawało mi się, że tak trzeba. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem. Od roku jestem w poważnym treningu — powiedział Mglej w rozmowie z Pomponikiem.

VIPHOTO/East News

Partner Roksany nie tylko wspiera ją za kulisami koncertów czy podczas odcinków na żywo w "Tańcu z gwiazdami", ale również towarzyszy jej podczas treningów. Para nie raz pokazywała, jak razem wyciskają siódme poty na siłowni. Roksana Węgiel i Kevin Mglej trenują nawet po nocy, gdy w dzień zabraknie im czasu. Te treningi opłaciły się im obu.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej całują się w "Tańcu z Gwiazdami". Mnóstwo czułości

Zobacz także