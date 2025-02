Lenka Klimentowa przez kilka edycji nie brała udziału w "Tańcu z Gwiazdami", ponieważ zajęła się wychowaniem synka. Jednak już teraz wraca do programu i dodatkowo ma do przekazania kolejne radosne wieści. To stanie się jeszcze przed rozpoczęciem 16. edycji.

Lenka Klimentowa wraca do "Tańca z Gwiazdami". Z kim zatańczy?

To na nią czekali wszyscy fani programu "Taniec z Gwiazdami". Lenka Klimentowa powróciła do programu i wiadomym jest, że będzie partnerować Maciejowi Kurzajewskiemu. Uczestnicy 16. edycji show mają za sobą już pierwsze treningi i dokumentują je skrupulatnie w mediach społecznościowych. Lenka Klimentowa pokazała, jak na parkiecie radzi sobie Maciej i okazuje się, że pierwsze kroki z salsy idą mu całkiem dobrze! W drodze na drugi trening z dziennikarzem, tancerka zwróciła się do fanów i napisała:

Dobre ranko! Zaraz zaczynamy nasz drugi trening, a ja dla Was mam jeszcze cudowną wiadomość!

Żona Jana Klimenta nagle to ogłosiła!

Okazuj się, że Lenka i Jan Klimentowie ponownie zorganizują obóz taneczny, podczas którego będzie jeszcze jeden gość specjalny oraz orkiestra na żywo. Fani uwielbiają energię tego duetu, więc na pewno tłumnie ruszą do zapisów.

Myślę, że jutro podam już informacje i zapisy na nasz kolejny obóz tańca, na który wiem, że sporo z Was czeka, więc bądźcie czujni. Informacje niebawem! dodała Lenka

16. edycja "Tańca z Gwiazdami"- przygotowania

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpocznie się już 2. marca, więc to oznacza, że uczestnicy mają niecały miesiąc, aby nauczyć się choreografii do pierwszego odcinka show. W tegorocznym sezonie nastąpiła zmiana głównego choreografa i produkcja pożegnała się z Tomaszem Barańskim, a zatrudniła ponownie Macieja Zakliczyńskiego. W związku z tą zmianą uczestnicy trenują na innej sali tanecznej, która należy do "Akademii Tańca".

Przez pierwszy miesiąc przygotowań tancerze mają za zadanie nauczyć swoje gwiazdy wszystkich tańców towarzyskich i sprawić, aby dany uczestnik obył się z krokami. Dopiero podczas trwania programu gwiazda i tancerz mają tydzień na przygotowanie konkretnej choreografii, pod konkretny utwór. W każdą sobotę uczestnicy przyjeżdżają do studia nagraniowego, aby odbyć próby kamerowe i dźwiękowe, a w niedzielę przed odcinkiem na żywo odbywa się próba generalna.

Dla niektórych tancerzy będzie to debiut w programie "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie pojawią się: Albert Kosiński, Piotr Musiałkowski czy Magda Tarnowska. Do programu powracają: Lenka Klimentowa, Jan Kliment, Mieszko Masłowski oraz Agnieszka Kaczorowska.

