Przy redukcji tkanki tłuszczowej główną rolę odgrywa zdrowa dieta połączona z ćwiczeniami. Trening, który spali tkankę tłuszczową przeznaczony jest dla osób, które chcą wzmocnić swoje mięśnie przy jednoczesnej utracie tkanki tłuszczowej.

Sposoby na redukcję tkanki tłuszczowej

Redukcję tkanki tłuszczowej możesz osiągnąć przez stosowanie odpowiedniego treningu siłowego połączonego z treningiem aerobowym i odpowiednią dietą.

1. Rower stacjonarny – zacznij ćwiczyć na rowerze stacjonarnym pięć razy w tygodniu od 30 do 45 minut. Pamiętaj, że dopiero po 30 minutach jazdy zaczniesz spalać tkankę tłuszczową.

2. Poranny jogging – poranne bieganie może zdziałać cuda, gdyż rano poziom cukru we krwi jest niski (do momentu kiedy nie zjesz węglowodanów). Bieg powinien trwać od 30 do 60 minut i najlepiej wykonuj go 3-4 razy w tygodniu.

3. Przysiady – przysiady są idealnym ćwiczeniem na redukcję tkanki tłuszczowej. Co więcej, przysiady sprawią, że będziesz mieć płaski brzuch, jędrne pośladki i smukłe uda. Wykonuj przysiady 3-4 razy w tygodniu przez 30-50 minut.

4. Skakanka – trening ze skakanką jest jednym z najbardziej efektywnych treningów cardio. Skoki pomagają spalić około 300-400 kcal w ciągu 30 minut. Trening ze skakanką doskonale zredukuje tkankę tłuszczową poprzez angażowanie całego ciała. Dzięki niemu nie tylko spalisz tłuszcz, ale wzmocnisz też mięśnie ciała.

5. Burpees – to ćwiczenie całego ciała łączące trening aerobowy z treningiem siłowym. Dzięki temu, że wykonuje się je w szybkim tempie, spalisz dużo tkanki tłuszczowej. Stań prosto i zacznij wykonywać przysiad umieszczając dłonie na podłodze. Nogi wyciągnij do tyłu i przyjmij pozycję do pompek. Następnie opuść klatkę, unieś korpus a nogi podciągnij z powrotem do siebie. Po chwili wstań i wyskocz, wyrzucając ręce nad głowę. Ćwiczenie powtórz jeszcze raz. Wykonuj je 3-4 razy w tygodniu.

6. Wbieganie po schodach – to trening aerobowy, który jest polecany do redukcji tkanki tłuszczowej. Zacznij wbiegać na schody 3-4 razy w tygodniu po 30-45 minut.

7. Właściwa dieta – aby zredukować tkankę tłuszczową zastosuj odpowiednią dietę. Wyeliminuj z niej cukry, masła, margaryny, parówki, sery i ogranicz węglowodany w ciągu dnia. Nie smaż mięsa czy warzyw na oleju i smalcu, a staraj się gotować na parze. Między posiłkami nie podjadaj słodyczy czy fast-foodów, pozbądź się sosów, majonezu, ketchupu z jadłospisu.

8. Regularne spożywanie posiłków – rozpocznij regularne odżywianie się. Zwiększ liczbę posiłków do 4-5 w ciągu dnia. Jedz mniej, a częściej, to pobudzi metabolizm.