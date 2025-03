Maria Jeleniewska spełnia swoje marzenia i daje z siebie wszystko na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Chociaż razem z Jackiem Jeschke od pierwszego odcinka trzymają się u góry tabeli, nie osiadają na laurach. W rozmowie z Party.pl opowiedzieli o swoich emocjach i tym, jak wyglądają ich treningi do programu.

Reklama

Tak wyglądają treningi Jeleniewskiej i Jeschke do "Tańca z Gwiazdami"

Po pierwszych odcinkach "Tańca z Gwiazdami", wymarzone "40-stki" dostali Blanka oraz Michał Barczak. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke radzą sobie równie doskonale, chociaż nie otrzymali jeszcze maksymalnej liczby punktów od jurorów, widzowie nie mają wątpliwości, że im się to należy. Jak podsumowują swoją dotychczasową przygodę w programie?

Jesteśmy zachwyceni przede wszystkim dobrą energią, bo się nie stresujemy. Jesteśmy podekscytowani tą całą przygodą. - powiedziała Jeleniewska.

Mimo, że dzisiaj tańczyliśmy ostatni, co nas trochę stresowało. Ale Marysia daje radę, wychodzi na scenę, jak u siebie w domu - dodał Jacek Jeschke.

Maria Jeleniewska nie ukrywa: "Jacek się nie spodziewał, że potrafię na scenie dać więcej z siebie niż podczas prób". Zresztą nie to jedno go zdziwiło. Koniecznie zobaczcie, co nam zdradzili przed kamerami.

Zobacz także:

Reklama