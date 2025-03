Klaudia El Dursi, znana modelka i prezenterka telewizyjna, ogłosiła w grudniu 2024 roku, że spodziewa się trzeciego dziecka. Informację tę przekazała podczas programu "Dzień Dobry TVN", dzieląc się swoją radością z widzami. Wraz z partnerem, Jackiem Leszczyńskim, z którym jest związana od ponad 11 lat, wychowuje już dwóch synów: 15-letniego Dawida z poprzedniego związku oraz 10-letniego Jana.

Okres oczekiwania na narodziny trzeciej pociechy Klaudia El Dursi spędza bardzo aktywnie i nie odpuszcza również ćwiczeń na siłowni. Tym razem jednak jej nowe nagranie wywołało mieszane uczucia wśród internautów.

Ciężarna Klaudia El Dursi pokazała nagranie z siłowni. Fani podzieleni

Klaudia El Dursi chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem postanowiła pokazać, jak spędziła chwile na siłowni. Gwiazda od lat dba o regularną aktywności fizyczną, więc nic dziwnego, że również w okresie ciąży o tym pamięta.

Po publikacji nagrania w komentarzach jednak zawrzało! Część fanów zaczęło dywagować, czy ćwiczenia, które zaprezentowała na swojej rolce Klaudia El Dursi, są aby na pewno bezpieczne dla kobiet w ciąży.

Czy takie ćwiczenia są dozwolone w ciąży?

Ja bym się bała o dziecko - piszą internauci

Do dyskusji szybko wtrącili się jednak inni internauci, którzy podkreślali w swoich komentarzach, że Klaudia El Dursi na pewno wie, co robi, a poza tym ćwiczy pod okiem profesjonalnego trenera, który z pewnością dostosował odpowiednie ćwiczenia do jej stanu.

Myślę, że trener dobrał specjalnie ćwiczenia odpowiednie dla Klaudii

Nawet bardzo wskazane. 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo. I jeśli ktoś ćwiczył siłowo przed ciążą, to jeśli nie ma przeciwwskazań, to również może tak ćwiczyć w ciąży. - bronili Klaudię El Dursi pozostali

Ćwiczenia to nie wszystko. Internauci zwrócili uwagę na strój El Dursi

Internauci zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na początku rolki opublikowanej przez ciężarną Klaudię El Dursi widać bowiem, jak wchodzi na siłownię z odsłoniętym brzuszkiem. Ta kwestia również podzieliła fanów prezenterki.

Wyglądasz pięknie! Ale w taką pogodę goły brzuch na dworze (czy to w ciąży, czy nie) to dla mnie nieporozumienie. - czytamy w komentarzach

Ostatecznie jednak nie zabrakło słów zachwytu, komplementów i miłych słów dla ciężarnej gwiazdy.

Ale już duży i piękny brzusio! Zdrówka!

Przepiękna kobieta z klasą i pasją - dodają pozostali

A Wam, jak się podoba rolka Klaudii El Dursi z siłowni?

