Maciej Kurzajewski, uznany prezenter Polsatu, i jego taneczna partnerka Lenka Klimentova intensywnie trenują do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Dziennikarz przyznaje, że nie odpuszcza żadnego dnia, a ich choreografia jest wyjątkowo wymagająca. Przed naszą kamerą Kurzajewski postanowił podzielić się kulisami przygotowań, zdradzając, jak radzi sobie z nowymi wyzwaniami. Co miał do powiedzenia?

Do premiery 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" pozostał już mniej niż tydzień. Jednym z uczestników jest znany dziennikarz sportowy Maciej Kurzajewski, który trenuje pod okiem profesjonalnej tancerki Lenki Klimentovej. Para nie ukrywa, że przygotowania idą pełną parą, a intensywność treningów przekracza ich najśmielsze oczekiwania. W rozmowie z naszym dziennikarzem Kurzajewski nie ukrywał, że każdy dzień treningowy wykorzystują do maksimum.

Każdy dzień wykorzystujemy na maksa. To jest każdego dnia kilka godzin. Początkowo rozgrzewki. To są minuty, 20 minut do pół godziny. A później to już jest czysty taniec. Z mojego punktu widzenia kluczowe na początku jest oczywiście utrwalenie sobie samych kroków, czyli choreografii

- tłumaczył dziennikarz.