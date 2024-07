Alergeny pokarmowe są trudne do zdiagnozowania ze względu na liczbę czynników, która wpływa na wystąpienie uczulenia. Co więcej, pacjent zazwyczaj jest uczulony na więcej niż jeden alergen. Aby zdiagnozować alergen, można wykonać testy krwi bądź testy skórne.

Testy na alergię pokarmową

Jeśli lekarz podejrzewa występowanie alergii, zleci wykonanie testów alergicznych pokarmowych. Występują trzy rodzaje testów na alergię pokarmową.

Testy natywne na alergię pokarmową

Testy natywne są to testy produktami zawierającymi świeże alergeny. Podczas tych testów odpowiednio przygotowane przez specjalistę, świeże produkty spożywcze są aplikowane na skórę. Zazwyczaj tradycyjny zestaw zawiera od 15 do 20 alergenów i może być modyfikowany. Przeważnie składa się z podstawowych alergenów pokarmowych, takich jak: mleko, mąka, ryby, jaja, marchew, pomidor, truskawka, wieprzowina, przyprawy i kakao. Niewielką ilość alergenu lekarz nanosi na skórę (przedramię bądź plecy) i bardzo delikatnie ją nakłuwa, by nie doszło do krwawienia. Następnie odczekuje kilkanaście minut, Gdy po 20 minutach pojawi się obrzęk, zaczerwienie bądź pieczenie oznacza to, że pacjent jest uczulony.

Testy z krwi (RAST) do diagnozowania alergii pokarmowych

Testy z krwi (RAST) polegają na oznaczeniu poziomu IgE (rodzaj przeciwciał) dla poszczególnych alergenów, przeważnie pyłkowych, zwierzęcych, roztoczowych i pleśniowych. Przeważnie wykonuje się je u dzieci poniżej 3. roku życia i u osób, które ze względu na silną alergię muszą brać leki antyhistaminowe. Jeśli poziom przeciwciał IgE jest wysoki oznacza to, że chory ma alergię uwarunkowaną genetycznie, ale jeszcze nie wiadomo na co jest uczulony.

Testy prowokacyjne, czyli prowokowanie reakcji alergicznej

Testy prowokacyjne stosuje się zazwyczaj po zastosowaniu diety eliminacyjnej. Przeprowadzane są przeważnie podczas badania gastroskopii, w trakcie którego podaje się pacjentowi pokarmy podejrzane o wywołanie alergii. Produkty spożywcze umieszcza się bezpośrednio w żołądku i obserwuje się reakcję chorego.

