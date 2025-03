Niekiedy ulubione perfumy gwiazd przeplatają się z ich kontraktami reklamowymi, inni celebryci są wierni tym samym zapachom od lat, jeszcze inni, zupełnie tak jak my, eksperymentują i zmieniają zapachy – z tą różnicą, że ich zakupy podglądane są przez czujnych fanów.

Reklama

Amerykańska modelka, aniołek Victoria’s Secret, ale też aktorka znana z filmu Transformers 3, a prywatnie wieloletnia partnerka jednego z najbardziej popularnych aktorów filmów akcji, Jasona Stathama to uosobienie kobiecego wdzięku i delikatnej urody. Wybrany przez nią zapach może więc odrobinę zadziwiać, jeśli spodziewaliśmy się lekkich i kwiatowych nut. Jej ulubionymi perfumami są unisexowe Byredo Gypsy Water o głównych akordach z drzewa sandałowego i świeżego, ale jednak korzennego aromatu. Czuć tu też cytrusy i bergamotkę, ale także ciepłą wanilię. Bogaty zapach inspirowany był bogatą i kolorową kulturą romską. Ma przywodzić na myśl naturę i swobodę.

Priyanka to kobieta wielu talentów. Na swoim koncie ma zarówno doświadczenie w modelingu czy pokazach piękności, ale także spełniała się już jako piosenkarka i producentka filmowa. Najbardziej znana jednak jest z jej aktorskich zdolności, które można podziwiać m.in. w serialu Cytadela. I znów, gdybyśmy chcieli posłużyć się stereotypami w wyborze ulubionego zapachu, do pochodzącej z Indii Chopry pasowałyby zapewne intensywne, ciekawe i głębokie zapachy. Tymczasem artystka deklaruje, że od lat używa klasycznych perfum Trussardi – Donna. Nic dziwnego. Włoski dom mody tworząc Donnę miał na celu uwydatnienie naturalnego, kobiecego piękna i elegancji. Połączenie owocowych nut z jaśminem, lotosem i kwiatem pomarańczy łączy się tu z lekkim orientem ciepłej wanilii. To zmysłowa i uwodzicielska woń, która jak najbardziej pasuje do pełnej seksapilu Priyanki.

Jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, jak wiele z nas, eksperymentuje z zapachami. Chociaż media jeszcze niedawno donosiły, że ulubione perfumy królowej popu to Bitter Peach od Toma Forda – zapach, który pomimo swojej ekskluzywności błyskawicznie znika z drogeryjnych półek. Zmysłowy, rozpalający i słodki. Połączenie intensywnej brzoskwini z musujących szampanem brzmi, jak coś, co z powodzeniem pasowałoby do Queen B. Artystka jednak zmienia nie tylko muzyczną ekspresję. Świadkowie donoszą, że piosenkarka jakiś czas temu była widziana w Harrodsie, gdzie kupowała perfumy Killian Paris – Angel’s Share. Zapach ciepły, pikantny, ale też słodki, osadzony na rozgrzewającym koniaku. Całość dopełnia tu kandyzowany migdał, tonka i drzewo sandałowe. To perfumy unikalne i bardzo charakterystyczne – ciężko pomylić je z innym zapachem. A jeszcze ciężej zapomnieć!

Brytyjska aktorka, która wcieliła się w rolę Amy Winehouse, w prywatnym życiu jest bardziej subtelna i stawia na klasykę. Jej podejście do życia cechuje minimalizm, o czym sama mówiła w jednym z ostatnich wywiadów, cytując legendarną Coco Chanel: zanim wyjdziesz z domu, przejrzyj się w lustrze i zdejmij z siebie jedną rzecz. Może dlatego jej wybór padł na słodki, spokojny, ale podkręcony nutą rześkości zapach Coco Mademoiselle. Pomarańcza, róża i paczula, uzupełniona tonką i wanilią to kompozycja dla silnej osobowości, ale również zrównoważonej i dość spokojnej (nie mylić z nudną!).

Adele, znana ze swojego potężnego głosu i emocjonalnych ballad, jest również ikoną stylu o klasycznym i eleganckim wizerunku. Wiele kobiet na całym świecie do teraz powtarza jej klasyczny make-up – podkreślone usta i duża czarna kreska na powiece. Artystka wielokrotnie podkreślała swoją miłość do perfum Dior Hypnotic Poison, które charakteryzują się zmysłowym połączeniem wanilii, migdałów i jaśminu. Ten orientalny, wyrafinowany zapach idealnie oddaje jej charyzmę – jest jednocześnie tajemniczy, elegancki i pełen głębi, podobnie jak jej muzyka. Adele przyznała, że noszenie tego zapachu stało się dla niej niemal rytuałem, dodającym pewności siebie zarówno na scenie, jak i poza nią.

Księżna Meghan, zanim została członkinią rodziny królewskiej, zdobyła popularność jako aktorka, przede wszystkim dzięki roli Rachel Zane w serialu prawniczym W Garniturach (Suits). Przez siedem sezonów była jedną z kluczowych postaci, zyskując uznanie za swoją charyzmę i ekranową naturalność. Oprócz pracy na planie angażowała się w działalność humanitarną i rozwijała swoje zainteresowania związane ze stylem życia. Teraz kontynuuje tę pasję w swoim nowym programie lifestylowym Z miłością, Meghan, który łączy tematy związane z gotowaniem, ogrodnictwem i codziennymi rytuałami wellness. Jej ulubionym zapachem, który często wybiera, jest Jo Malone Wild Bluebell Cologne – świeża i lekka kompozycja z nutami dzwonków, konwalii, dzikiej róży oraz piżma, odzwierciedlająca jej zamiłowanie do subtelnej elegancji i bliskości z naturą. Twórcy zapachu mówią również o tym, że w perfumach zamknięta jest kropla rosy i roztarte w dłoniach zielone liście – trudno o większą inspirację przydomowym ogrodem.

Sydney Sweeney to nie tylko utalentowana aktorka, ale także ikona współczesnego stylu życia. Od czasu swojej przełomowej roli w Euforii stała się inspiracją dla wielu młodych kobiet, łącząc klasyczną elegancję z naturalnym, kalifornijskim luzem. Poza planem filmowym uwielbia aktywny tryb życia – jeździ na motocyklach, trenuje boks i spędza czas na świeżym powietrzu. W modzie stawia na romantyczne, kobiece akcenty, co widać także w jej wyborze perfum. Jej ulubiony zapach to Marc Jacobs Daisy – lekka, kwiatowa kompozycja z nutami dzikiej truskawki, fiołka i jaśminu, która doskonale oddaje jej dziewczęcy, swobodny styl i radość życia. Wdzięk kultowych perfum od Marca Jacobsa to także idealne podkreślenie subtelnej, ale niezwykle kobiecej urody Sweeney.

Nie tylko sam zapach się liczy!

Reklama

Pamiętaj jednak, że sam piękny zapach to nie wszystko. To, jak aplikujesz perfumy, również ma znaczenie. Nie psikaj ubrań, a skórę, najlepiej w miejscach lepiej ukrwionych (a więc cieplejszych), gdzie woń utrzyma się dłużej. Jest to m.in. szyja, dekolt, nadgarstki i zgięcia łokci czy kark. Również to, jak przechowujesz butelki z drogocennym płynem, jest istotne. Nie wystawiaj ich na światło i wysokie temperatury, jeśli nie chcesz, by zapach się zmienił. Inną kwestią dotyczącą trwałości zapachu jest również nawilżenie skóry – na suchej perfumy trzymają się o wiele krócej. Z kolei jeśli palisz papierosy, to kompozycja może rozwijać się o wiele inaczej, niż u osób niepalących. Złym pomysłem jest również przykrywanie nieprzyjemnego zapachu olbrzymią ilością perfum. To w niczym nie pomoże, a wyłącznie wymiesza intensywny zapach z tytoniowym odorem. Nie tylko dla wrażeń estetycznych, ale też własnego zdrowia warto rozważyć rzucenie szkodliwego nałogu!