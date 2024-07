Przyczyny alergii różnią się w zależności od rodzaju uczulenia. Wszystko zależy od tego, czy alergia jest wziewna, skórna czy pokarmowa.

Alergia wziewna – przyczyny

Główną przyczyną alergii wziewnej są pyłki roślin. W Polsce pyłki pojawiają się przed wiosną i zanikają dopiero jesienią. Najczęściej uczulają pyłki roślin, traw i chwastów. Alergia wziewna atakuje drogi oddechowe. Pyłki olchy, brzozy i leszczyny łatwo przenikają do dolnych dróg oddechowych. W maju najpoważniejszym alergenem są pyłki traw, a na początku lata pyłki zbóż. Nawet zima nie zawsze daje wytchnienie alergikom, gdyż przy zamkniętych oknach i nagrzanych kaloryferach unosi się kurz domowy, w którym żyją roztocza. Odchody roztoczy także są częstym alergenem dla cierpiących na alergię wziewną.

Objawy alergii są podobne do objawów przeziębienia. Występuje przede wszystkim katar, swędzenie w gardle i nosie, często także zapalenie spojówek.

Reakcja alergiczna spowodowana jest działaniem systemu odpornościowego. Organizm postrzega alergeny jako czynnik chorobowy i wytwarza przeciwciała, które mają zwalczyć infekcję. Katar jest jedną z reakcji obronnych, która ma przyspieszyć usuwanie z organizmu szkodliwych czynników. Nie jest to jednak możliwe, bo alergeny wciąż znajdują się w powietrzu i ich wydalenie z organizmu jest tylko chwilowe.

Alergia skórna – przyczyny

Alergię skórną wywołuje wiele czynników, a najczęstszym z nich są rośliny. Niewielka ilość oleistej żywicy dębu, bluszczu czy sumaka powoduje u alergików wysypkę skórną. Swędzące, czerwone uczulenie może pojawić się po dotknięciu tych roślin, a czasem wystarczy dotknięcie ubrania lub zwierząt, które miały kontakt z ich oleistą powłoką. Do innych czynników wywołujących alergię skórną należą związki chemiczne i kosmetyki. Reakcję uczuleniową mogą wywołać perfumy, szampony, mydła, farby do włosów, czy specyfiki do makijażu. Niekiedy zdarza się, że alergia skórna następuje po kontakcie z człowiekiem używającym perfum. Jeśli chodzi o związki chemiczne to najbardziej uczulający jest formaldehyd, czyli substancja która niekiedy uwalnia się w postaci bezwonnego gazu z mebli, płyt okleinowych, spalin samochodowych, czy odzieży. Czasem przyczyną alergii skórnej są leki i metale.

Alergia pokarmowa – przyczyny

Alergię pokarmową wywołują różne typy żywności. Bezpośrednią przyczyną alergii pokarmowej jest to, że układ odpornościowy odbiera fałszywie składnik pokarmowy jako zagrożenie i w jego obronie wysyła przeciwciała. Kiedy alergik ponownie sięgnie po produkt alergizujący, alergen aktywizuje przeciwciała, które w odpowiedzi wysyłają silne związki chemiczne, żeby bronić się przed tym, co błędnie uznają za chorobę. Alergicy powinni unikać dań wyprodukowanych metodą przemysłową i produktów wysoko przetworzonych. Przeważnie alergię pokarmową wywołuje żywność roślinna oraz zawarta w mleku laktoza. Najczęstsze produkty powodujące uczulenie to mleko, a przede wszystkim zawarte w nim białko, jajka, orzechy, ryby, zboża, a także cytrusy i truskawki.