Agnieszka i Karolina nie tylko przekonały się, że ich miłość jest naprawdę silna, ale przy okazji wygrały 141 tysięcy złotych. Nie mają wątpliwości na co, przeznaczą tę kwotę. Swoje plany zdradziły w rozmowie z Party.pl.

Za nami już wielki finał i reunion. Wiemy, kto wygrał "Love Never Lies 3". Zwyciężczyniami okazały się Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska, które znamy doskonale również z programu "Top Model". Dziewczyny, jako jedyne ani razu nie skłamały pod wykrywaczem kłamstw, co pozwoliło im zgarnąć wygraną w kwocie aż 141 tysięcy złotych. Tak komentują swoją wygraną w show: