Anna Mucha, znana polska aktorka, wydała 500 zł na słodycze z renomowanej cukierni Cédrica Groleta w Paryżu, słynącej z artystycznych wypieków. Jednak jej kulinarna przygoda zakończyła się rozczarowaniem – zamiast rozkoszy dla podniebienia, doświadczyła smaku, który określiła jako "autentycznie niedobry". Jakie ciastko wywołało takie emocje i co stało się z drogimi wypiekami?

Luksusowe słodycze za 500 zł? Dla wielu to spełnienie kulinarnych marzeń, ale dla Anny Muchy okazały się ogromnym rozczarowaniem. Podczaspodczas pobytu w Paryżu postanowiła skosztować wypieków ze słynnej cukierni Cédrica Groleta. Cukiernik ten cieszy się światową renomą, a jego słodycze uchodzą za prawdziwe dzieła sztuki kulinarnej. Mucha, skuszona prestiżem miejsca, zapłaciła 500 zł za zestaw wypieków. Nie była to jednak najlepsza decyzja...

Po degustacji aktorka podzieliła się swoją opinią na Instagramie, nie kryjąc rozczarowania. Szczególnie skrytykowała ciastko cytrynowe, które opisała jako "mydło z cytryną i z wanilią". Dodała także, że słodycze były "autentycznie niedobre". Nie spełniły one jej oczekiwań smakowych, mimo wysokiej ceny i luksusowej renomy cukierni. Ostatecznie wypieki wylądowały w koszu na śmieci:

Aż nagrywam, ponieważ jest to dla nas szok. Spróbowaliśmy dzisiaj rano tego cytrynowego ciastka od Cedricka i jest to mydło z cytryną i z wanilią. Jest to autentycznie niedobre. Co za rozczarowanie... Nie wierzcie we wszystko, co piszą w internetach

- zrecenzowała Mucha na Instagramie.