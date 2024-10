Po zakończonej chemioterapii księżna Kate zdecydowała się na pierwsze oficjalne wyjście u boku męża. Na jej widok opinię publiczną ogarnęły ogromne emocje, a teraz pojawi się ich jeszcze więcej. Niespodziewanie głos w jej sprawie zabrała ciotka - Sarah Ferguson. Żona księcia Williama długo nie zapomni jej takich słów.

Przerwała milczenie ws. księżnej Kate

Brytyjska rodzina królewska ma za sobą niełatwe miesiące. Już niemal rok temu dowiedzieliśmy się, że Kate Middleton zniknie na jakiś czas, by przejść planowaną operację brzucha. Gdy jednak mijały tygodnie, a Pałac nie podawał żadnych nowych informacji, zaczął rosnąć niepokój opinii publicznej. W końcu jasne stało się, że u księżnej wykryto nowotwór! Lekarze rozpoczęli leczenie, a ona całkowicie zaszyła się we własnym domu, odsuwając na dalszy plan swoje obowiązki.

Na przestrzeni długich miesięcy, Kate Middleton raptem kilkukrotnie aktualizowała informacje ws. swojego stanu zdrowia i zdecydowała się na zaledwie dwa wyjścia. Ostatnio jednak dotarła do nas wiadomość, na którą wszyscy czekali - żona księcia Williama zakończyła chemioterapię! Co więcej, już 10 października mogliśmy zobaczyć ją pierwszy raz od czasu zakończenia leczenia, gdy pojawiła się z mężem w Southport, gdzie spotkali się z lokalną społecznością po tragicznych wydarzeniach, jakie ostatnio miało tam miejsce.

Wygląda na to, że księżna czuje się dobrze i wraca do pełni sił. Teraz głos w jej sprawie zabrała ciotka - Sarah Ferguson, która sama walczy z rakiem piersi. W czwartkowym wydaniu programu "This Morning" wyraziła wielki podziw nad ostatnim filmem Kate.

Film, który nagrała księżna, był po prostu niesamowity. Bardzo mnie poruszył

Sarah Ferguson odniosła się również do całej postawy żony Williama, która nawet w tak trudnej sytuacji nie zapomniała o innych i zmotywowana własnym stanem zdrowia, zaangażowała się w pomoc osobom chorym na raka.

Pokazuje światu, jak ważne są dbałość o siebie i miłość własna, aby móc pomagać innym. Myślę, że to, co robi, jest naprawdę nadzwyczajne!

Jak to pokazało, księżna Kate jest ceniona nie tylko wśród poddanych, ale i członków rodziny. Warto wspomnieć, że w czasie jej leczenia media wielokrotnie donosiły o relacji Middleton z królem Karolem III, u którego również zdiagnozowano nowotwór. Ponoć trudna sytuacja miała bardzo ich do siebie zbliżyć, a sama Kate miała okazywać mu ogromne wsparcie. W swoim oświadczeniu wyznała także, że paradoksalnie choroba sprawiła, że ona i William również stali się sobie jeszcze bliżsi.

Ten czas przede wszystkim przypomniał Williamowi i mnie, aby zastanowić się i być wdzięcznym za proste, ale ważne rzeczy w życiu, które tak wielu z nas często bierze za pewnik. Po prostu kochać i być kochaną - zaznaczyła.

Cieszymy się, że księżna Kate dziś czuje się dobrze.

