W życiu Karoliny Pisarek trwa czas dużych zmian. Modelka najpierw podała w swoich mediach społecznościowych, że rozstaje się ze swoją wieloletnią menadżerką. Teraz do prasy przedostała się z kolei informacja, że celebrytka chce sprzedać swój dwupoziomowy apartament.

Karolina Pisarek sprzedaje mieszkanie

Zdecydowane zmiany w życiu Karoliny Pisarek mogą zastanawiać. Zaledwie kilka dni temu, bo we wtorek 27 czerwca, celebrytka opublikowała oświadczenie, w którym ogłosiła, że zakończyła współpracę z Małgorzatą Leitner i agencją Avant Models. Wydaje się, że ich wieloletnia przyjaźń również legła w gruzach. Wpływ na to miał wywiad, którego udzieliła agentka. Powiedziała w nim, że stara się już nie mieszać relacji prywatnej z zawodową, bo jest to szkodliwe dla wspólnych interesów. Jej słowa zabolały modelkę, która podjęła zdecydowane kroki. Teraz okazuje się, że to nie jedyne zmiany w życiu Karoliny Pisarek.

Właśnie media obiegła informacja, że warszawski apartament modelki został wystawiony na sprzedaż. Wiadomo, że celebrytka zainwestowała w niego swoje oszczędności kilka lat temu. Bardzo cieszyła się z tej nieruchomości, o czym chętnie wspominała w wywiadach. Mówiła: "Pracowałam ciężko wiele lat. W kwarantannie zorientowałam się, że potrzebuje mieć wygodne, przestronne miejsce na ziemi w razie, gdyby ponownie cały świat miał stanąć. Takie, które pomieści moją rodzinę, moich przyjaciół".

W tym dwupoziomowym mieszkaniu o powierzchni 200 m kw. z ogromnym tarasem mieszkała przed małżeństwem z Rogerem. Według doniesień medialnych zapłaciła za niego wówczas ponad 2 mln złotych. Teraz okazuje się, że może znacznie zyskać na tej inwestycji. Apartament na warszawskim Mokotowie został wystawiony bowiem za prawie 5 milionów złotych.

