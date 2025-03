27-letnia Natalia Lewandowska, wicemiss Warmii i Mazur z 2019 roku, została dotknięta rzadką chorobą autoimmunologiczną – zespołem Guillaina-Barrégo. Obecnie przebywa na Oddziale Intensywnej Terapii w Olsztynie, podłączona do respiratora. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację Natalii.

Wicemiss Warmii i Mazur myślała, że zachorowała na grypę

U Natalii Lewandowskiej zdiagnozowano zespół Guillaina-Barrégo – rzadką chorobę autoimmunologiczną. Schorzenie to atakuje układ nerwowy, prowadząc do postępującego paraliżu. W przypadku Natalii objawy pojawiły się nagle i szybko się nasiliły. Obecnie przebywa ona na Oddziale Intensywnej Terapii w Olsztynie, gdzie została podłączona do respiratora.

Córka źle się czuła, podejrzewała, że ma grypę. Miała światłowstręt i strasznie bolały ją plecy i nogi. Trwało to trzy dni. Chciała jechać do lekarza, wyszła na ulicę i upadła. Pojechaliśmy z nią do szpitala, pierwszego dnia jeszcze chodziła, drugiego nogi odmówiły już posłuszeństwa – opowiedziała mama modelki.

Stan Natalii jest bardzo poważny, a dalsze leczenie wymaga kosztownej hospitalizacji i intensywnej rehabilitacji neurologicznej. Zespół Guillaina-Barrégo może powodować trwałe uszkodzenia nerwów, dlatego kluczowe jest szybkie i profesjonalne wsparcie medyczne.

Natalka kilka dni leżała na neurologii, po czym dostała zapaści. Została przeniesiona na OIOM i jest zaintubowana, dodatkowo przeszła zapalenie płuc, jest pod respiratorem. Teraz ma oczyszczane osocze, trzeba czekać. W tej chorobie najważniejszy jest czas. Czeka nas powolny proces powrotu do zdrowia, jest delikatna poprawa, jest świadoma i przytomna, ale nie może mówić – dodała mama Natalii.

Rodzina Natalii Lewandowskiej apeluje o pomoc

Rodzina Natalii Lewandowskiej uruchomiła zbiórkę publiczną, której celem jest sfinansowanie jej leczenia oraz długoterminowej rehabilitacji. Koszty są ogromne – obejmują nie tylko pobyt w szpitalu, ale również specjalistyczny sprzęt oraz opiekę neurologiczną i fizjoterapeutyczną po opuszczeniu OIOM-u.

Bliscy apelują o pomoc i solidarność: każda wpłata ma znaczenie i może przyczynić się do uratowania życia Natalii oraz jej powrotu do sprawności. Zbiórka została udostępniona online, a link do niej krąży w mediach społecznościowych, zyskując coraz większy zasięg.

Natalia Lewandowska to 27-letnia mieszkanka Olsztyna, która w 2019 roku zdobyła tytuł wicemiss Warmii i Mazur. Młoda kobieta cieszyła się uznaniem nie tylko ze względu na urodę, ale także swoją aktywność i energię. Z relacji bliskich wynika, że Natalia zawsze była osobą pełną życia, angażującą się w lokalne inicjatywy oraz dbającą o innych.

Link do zbiórki znajdziecie tutaj.

