Krzysztof Ibisz, gdy tylko dowiedział się o śmierci męża Ewy Bem postanowił z samego rana dodać wzruszający wpis na swoje social media. Z Ryszardem Sibiliskim znał się od końca lat 90 i darzyli się wielką sympatią. Teraz prezenter żegna przyjaciela!

Mąż Ewy Bem nie żyje. Dokładnie taka informacja trafiła do mediów 17. stycznia wieczorem. Okazuje się, że Ryszard Sibiliski miał koło siebie życzliwych i pełnych ciepła ludzi, którzy teraz żegnają go za pośrednictwem social mediów. Krzysztof Ibisz, znany prezenter, który od lat jest kojarzony ze stacją Polsat postanowił napisać kilka słów od siebie i tym samym wesprzeć Ewę Bem, której życie zmieniło się teraz o 180 stopni:

Odszedł Ryszard Sibilski, jeden z piękniejszych ludzi telewizyjnej branży. Znaliśmy się od końca lat 90 od powstania @tvn.pl , potem przez kolejne moje 25 lat w @polsatofficial pracowaliśmy przy wielkiej liczbie programów ( ostatnio @twojatwarzbrzmiznajomo i @tanieczgwiazdami ). Uroczy człowiek , podróżnik, tłumacz, producent, manager mediów , człowiek wielkiej klasy. Rysiu, nikt z nas nie wiedział, że chorujesz, że cierpisz. Gdybym to wiedział, to podczas naszego spotkania na finale TzG, mógłbym Ci powiedzieć jak bardzo dla mnie jesteś ważny. Dziękuję za wszystkie spotkania, rozmowy, dobre słowa i Twój serdeczny uśmiech do ludzi. Za wzór miłości do Twojej Żony ( tak przyjemnie było obserwować Waszą relację) .Za wcześnie Rysiu, dużo za wcześnie …Pani @ewa.bem.1 nie ma słów aby wyrazić ten smutek

- napisał poruszony prezenter.