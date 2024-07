Kakao to smaczny sposób na uzupełnienie niedoboru magnezu. Kubek kakao dziennie pomoże nam w walce ze skutkami stresu i nadmiaru kofeiny.

Reklama

Znaczenie magnezu dla funkcjonowania organizmu

Magnez jest bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Bierze udział w podstawowych procesach życiowych już na poziomie komórkowym. Uczestniczy w transporcie komórkowym, syntezie DNA, buduje kości, odpowiada za kurczliwość mięśni i wpływa na działanie układu nerwowego. Magnez reguluje między innymi biologiczną reakcję organizmu na stres, „uspokajając” hipokamp, część mózgu odpowiedzialną za uwalnianie hormonów stresu.

Objawy niedoboru magnezu

Do najczęściej występujących objawów niedoboru magnezu należą skurcze i drżenie mięśni, tiki, np. drgająca powieka lub warga, drażliwość, obniżony nastrój, niewspółmierne do sytuacji reagowanie na stres. Nawet jeśli w codziennych posiłkach dostarczamy sobie odpowiednich dawek magnezu (ok. 250 mg na dobę), to na ogół wchłania się tylko pewna jego część. Picie kawy, herbaty, napojów gazowanych oraz spożywanie białego pieczywa, słodyczy i alkoholu może skutecznie zablokować przyswajanie tego minerału przez organizm. Jak przeciwdziałać niedoborom magnezu? Najlepiej zacząć od zmiany diety, uzupełnienia jej w produkty bogate w magnez, np. kakao.

Kakao jako bogate źródło magnezu

Dla wszystkich wielbicieli kakao mamy teraz dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że jedna łyżka, czyli 10 dag, gorzkiego, sypkiego kakao dostarcza aż 45 g magnezu. Zła jest taka, że biały cukier, którym zazwyczaj słodzimy ten napój, utrudnia przyswajanie magnezu. Jeśli kakao koniecznie musi mieć dla ciebie słodki smak, posłodź go naturalnym miodem.

Zobacz także

Kakao możesz przygotować z mleka krowiego, które też zawiera magnez. W 100 g mleka znajduje się ok. 11 mg magnezu. Jeśli wolisz kakao w wersji wegańskiej, na mleku sojowym, nie straci ono wcale na zawartości magnezu, wręcz przeciwnie. W 100 g mleka sojowego znajduje się ok. 25 mg magnezu.

Kubek kakao przygotowany z jednej łyżki proszku i 200 g mleka krowiego pokryje prawie 1/3 twojego dziennego zapotrzebowania na magnez. Zatem jeśli potrzebujesz intensywnej kuracji magnezowej, możesz zacząć ją od porannego kubka kakao.