Histamina uwalniania jest w organizmie głównie pod wpływem reakcji alergicznej. Nietolerancja histaminy może być spowodowana niedoborem enzymu DAO, rozkładającego alergen w organizmie.

Na nietolerancję histaminy cierpi 1 na 100 osób. Schorzenie najczęściej dotyka osób w średnim wieku – ok. 40-50. roku życia.

Histamina w organizmie – rola i przyczyny nietolerancji

Histamina to organiczny związek chemiczny, który występuje naturalnie w organizmie oraz w niektórych produktach i napojach. Związek wykorzystywany jest do produkcji leków hamujących reakcję alergiczną. Miejsca występowania histaminy to, m.in.: skóra, płuca i błona śluzowa przewodu pokarmowego. Rolą histaminy jest pobudzanie produkcji kwasu żółciowego, wywoływanie objawów stanu zapalnego i reakcji alergicznych. Nietolerancja histaminy może być spowodowana niedoborem enzymu DAO (diaminooksydazy), który rozkłada histaminę. Niedobór DAO skutkuje podwyższeniem poziomu histaminy w organizmie i wystąpieniem objawów przypominających reakcję alergiczną. Inne czynniki podnoszące poziom histaminy w organizmie to, np.:

antybiotyki,

stres,

stany zapalne,

niektóre leki (np. morfina),

związki amonowe,

użądlenia owadów,

produkty żywnościowe.

Pokarmy i napoje zawierające histaminę

Poziom histaminy zawarty w danym produkcie uwarunkowany jest jego stopniem świeżości i dojrzałości – mocno dojrzałe owoce i warzywa zawierają więcej histaminy niż te świeże i mniej dojrzałe.

Produkty zawierające histaminę:

czerwone wino,

kiszona kapusta,

pizza,

wędzone i puszkowane ryby ,

, wędzone mięso,

pomidory,

bakłażany,

szpinak,

truskawki,

kakao,

warzywa w puszkach,

mandarynki,

śliwki,

sery dojrzewające ,

, kawa,

herbata,

orzechy,

szampan,

wyroby zawierające drożdże,

sos sojowy.

Jak objawia się nietolerancja histaminy?

Nietolerancja histaminy może objawiać się bólami brzucha i biegunką. Najczęstsze symptomy to:

świąd skóry,

skurcze mięśni,

rozszerzenie naczyń krwionośnych,

opuchlizna,

problemy ze snem,

mdłości,

wysypka,

kichanie,

wodnisty katar ,

, trudności z oddychaniem,

łzawienie z oczu,

bóle głowy,

kaszel,

zaburzenia pracy serca,

obniżone ciśnienie krwi.

Leczenie nietolerancji histaminy

Postępowanie diagnostyczne polega na wykonaniu testu na aktywność enzymu DAO we krwi. Leczenie nietolerancji histaminy polega na wyeliminowaniu z diety produktów będących źródłem alergenu. Stopniowa rezygnacja z niektórych posiłków i napojów, skutkuje złagodzeniem lub ustąpieniem objawów.

Produkty zalecane w diecie niskohistaminowej

Osoby, które cierpią na nietolerancję histaminy, powinny sięgać po świeże i niskoprzetworzone produkty. Na liście zalecanej żywności znajdują się:

produkty zbożowe (np. ryż, płatki owsiane, kukurydza),

(np. ryż, płatki owsiane, kukurydza), nabiał (np. maślanka, twaróg),

warzywa (np. marchewka, ziemniaki, papryka, sałaty, kalafior),

owoce (np. jagody, porzeczki, melony, brzoskwinie),

mięsa (np. indyk, wołowina, wędliny pieczone i gotowane),

(np. indyk, wołowina, wędliny pieczone i gotowane), ryby świeże o jasnym mięsie (np. sola, dorsz).