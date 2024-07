Herbata z mlekiem znana jest w wielu kulturach, gdzie występują jej regionalne modyfikacje. W Polsce funkcjonuje jako bawarka. Nazwa ta pochodzi z języka francuskiego, gdzie mianem bavaroise został nazwany leczniczy napój z herbaty i słodkiego soku z paproci, prawdopodobnie na cześć lubujących się w jego smaku goszczących we Francji Bawarczyków.

Herbata z mlekiem w Polsce

Bawarka trafiła do nas w XVIII wieku. Wówczas był to napój ze słabo zaparzonej zielonej herbaty z mlekiem lub śmietanką i alkoholem (np. arak, czerwone wino). Dodawano do niego również rumianek, kwiaty lipy oraz miód. W Anglii, gdzie herbata z mlekiem jest bardzo popularnym napojem funkcjonują dwa sposoby jej przyrządzania. Można do ciepłego mleka wlewać zaparzoną wcześniej gorącą herbatę albo odwrotnie. George Orwell, który był wielkim smakoszem herbaty, twierdził, że drugi sposób jest lepszy, ponieważ można kontrolować ilość mleka, ty samym unikając jego nadmiaru, który jest niewskazany ponieważ psuje smak.

Przepis na bawarkę

Jest wiele odmian herbaty z mlekiem lub też mleka z herbatą. Wersja wykwintna zakłada dodatki takie jak żółtka, cukier puder, szczypta cynamonu oraz aromatyczny alkohol (np. brandy czy rum). Wszelkie modyfikacje zależą od indywidualnych preferencji smakowych amatora bawarki. Oto przepis na wersję podstawową herbaty z mlekiem:

Składniki:

1 łyżeczka czarnej herbaty liściastej (może być Assam, Ceylon lub Darjeeeling),

1 łyżeczka czarnej liściastej herbaty Earl Grey,

wrzątek – około 1,5 szkl., mleko – ilość wg uznania,

miód lub cukier – opcjonalnie.

Przygotowanie: do imbryczka wsypujemy obie herbaty i zalewamy wrzątkiem, powinny się parzyć około 3-4 minut. Do filiżanki wlewamy mleko – około 1/3 po czym uzupełniamy gorącą herbatą. Słodząc bawarkę należy pamiętać, że mleko potęguje wrażenie słodyczy, dlatego należy osłodzić ją delikatniej niż herbatę bez mleka.

Herbata z mlekiem dla karmiących

W Polsce panuje przekonanie, że picie herbaty z mlekiem wzmaga laktację. Takie działanie bawarki nie zostało potwierdzone naukowo. Mlekopędne są natomiast z pewnością herbatki z ziół takich, jak koper włoski, kozieradka i ogórecznik.

