Najstarszy brat Jonas właśnie opublikował poruszające nagranie, w którym pokazuje ślad nowotworowy na swojej skórze. Kevin Jonas jest już po zabiegu i zdradził, jak się czuje. Ma również ważny apel do fanów!

Kevin Jonas ma raka. Opublikował poruszające nagranie

The Jones Brothers to zespół, który tworzy trójka braci: Joe, Nick i Kevin. Panowie wydali cztery albumy i byli nawet nominowani do nagrody Grammy. Nie da się jednak ukryć, że największą popularność zdobyli dzięki Disney'owi, gdy pojawili się w takich produkcjach jak "Camp Rock" czy "Jonas: Brothers: Szukając szczęścia". Choć na jakiś czas postanowili rozstać się z zespołem, to jednak w 2019 roku wrócili i zaczęli ponownie koncertować. Teraz na swoim Instagramie najstarszy z braci przekazał szokującą informację o tym, że ma raka skóry.

Kevin Jonas nagrał film z gabinetu lekarskiego, na którym pokazuje na swoim czole niewielki ślad nowotworowy. Piosenkarz dodał, że właśnie poddaje się zabiegowi jego usunięcia i zaapelował do fanów, by "koniecznie sprawdzali pieprzyki".

Dzisiaj poddaję się zabiegowi usunięcia raka podstawnokomórkowego mojej głowy. Tak, to prawdziwy mały rak skóry, który zaczął rosnąć — powiedział Kevin Jonas.

Po zabiegu artysta również zwrócił się do fanów, że czuje się dobrze i że wraca do domu.

Pod wpisem Kevina Jonas pojawiło się mnóstwo komentarzy od zmartwionych fanów, którzy cieszą się, że artysta wraca już do zdrowia.

Bardzo nas wystraszyliście!!! Cieszę się, że wracasz do zdrowia, bardzo cię kocham i życzę dużo zdrowia!

Dzięki Bogu, że zostało to wcześnie wykryte. Aż się trzęsę! Wracaj szybko do zdrowia, modlę się za Ciebie

Cieszę się, że sprawdziłeś ten pieprzyk na czas. Kocham Cię i szybko wyzdrowiej — piszą internauci.

My również życzymy Kevinowi szybkiego powrotu do zdrowia!

