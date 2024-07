Pomidory kumato, czyli czekoladowe pomidory

Pomidory kumato (czekoladowe pomidory) odkrył Luis Ortago – hiszpański rolnik, w 1970 roku. Zauważył on, że pomidory znajdujące się w ostatnich rzędach plantacji, które były rzadziej podlewane, miały intensywniejszy i słodszy smak. Zainspirowało go to do utworzenia odrębnej plantacji – tak powstały pomidory kumato.