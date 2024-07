Kupno mieszkania każdorazowo łączy się z koniecznością zapłaty podatku. Jest on jednak różny w zależności od tego, czy zakupu dokonujemy na rynku pierwotnym od dewelopera czy od osoby prywatnej – na rynku wtórnym.

W sytuacji zakupu mieszkania na rynku pierwotnym nabywca mieszkania nie musi martwić się zapłatą podatku, bowiem w jego cenę jest już wliczony podatek VAT, którym opodatkowany (lub z którego zwolniony) jest deweloper. Podatek ten wyniesie 8 lub 23%. Stawce preferencyjnej podlega samo mieszkanie wraz z jego częściami składowymi – posadzkami czy armaturą, natomiast jeśli w jego skład wchodzi dodatkowe wyposażenie, takie jak meble i sprzęt AGD, to elementy te opodatkowane będą według stawki 23%. Jeśli kupujemy mieszkanie razem z garażem lub piwnicą, to również te pomieszczenia mogą być opodatkowane według stawki preferencyjnej.

Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, wówczas w jego cenę nie jest wliczony podatek VAT, a więc będziemy zobowiązani do odprowadzenia do odpowiedniego Urzędu Skarbowego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek ten wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z której wynika, że wynosi on 2% wartości ceny rynkowej nabytego mieszkania, czyli, co do zasady, ustalonej w umowie ceny tej nieruchomości.

Należną kwotę podatku od kupna nieruchomości nabywca jest zobowiązany zapłacić w terminie czternastu dni od transakcji. W tym celu należy w odpowiednim urzędzie skarbowym wypełnić formularz PCC-3.

Może się jednak zdarzyć, że kupno mieszkania z rynku wtórnego nastąpi również od przedsiębiorcy będącego płatnikiem podatku VAT. Wówczas podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi.