Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Wynosi on 19% dochodu ze sprzedaży. Podatek ten można jednak ominąć, nabywając własność kolejnego mieszkania na własne potrzeby ze środków uzyskanych ze sprzedaży.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat: obowiązek podatkowy

Zasadą jest, że sprzedaż mieszkania, którego nabycie nastąpiło przed upływem 5 lat, podlega podatkowi od dochodu w wysokości 19%. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to pięciu lat podatkowych, a nie kalendarzowych. 5 lat liczy się więc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie mieszkania.

Nie zwalnia od obowiązku od opłacenia podatku również to, że nabyliśmy mieszkanie w drodze spadku lub darowizny i byliśmy zwolnieni z obowiązku opłacenia podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie należy się osobom najbliższym, które zgłosiły darowiznę czy spadek do US. Są to jednak dwie oddzielne transakcje, i mimo, iż nabyliśmy mieszkanie nieodpłatnie, nie płacąc nawet podatku – nie uprawnia to do zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat: jak uniknąć podatku

Uniknąć podatku można na tej podstawie, że środki ze sprzedaży mieszkania w ciągu 2 lat podatkowych możemy przeznaczyć również na własne cele mieszkaniowe. Warunkiem jednak tego zwolnienia jest przeniesienie własności w tym terminie. Taką interpretację przyjęło Ministerstwo Finansów. Nie wystarczy więc podpisanie umowy z deweloperem czy umowy przedwstępnej, mimo, iż środki zostaną faktycznie przekazane w wymaganym czasie na zakup nowego mieszkania. Musi to być również własny cel mieszkaniowy, a nie mieszkanie przeznaczone np. pod wynajem.

Aby obniżyć podatek dochodowy, można od przychodu ze sprzedaży mieszkania odliczyć koszty jego uzyskania. W tym celu należy przedstawić dokumenty poświadczające koszty wytworzenia (budowy) i nakładów (np. remontów). Należy więc posiadać wszystkie faktury.