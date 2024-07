Podatek od kupna mieszkania: jak obliczyć?

W zależności od tego, czy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym, podatek będzie inny. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera w jego cenę będzie wliczony podatek VAT, nie musimy się więc przejmować zapłatą podatku PCC. Inaczej jest gdy zakupu dokonujemy na rynku wtórnym – wówczas obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) ciąży na kupującym.

Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym, wówczas w jego cenę nie jest wliczony podatek VAT. W tej sytuacji należy odprowadzić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości rynkowej nabytego mieszkania, czyli jego ceny.

Umowę zakupu nieruchomości trzeba zawrzeć w formie aktu notarialnego. Obowiązek obliczenia wysokości podatku spoczywa więc na notariuszu. Obliczenie go nie jest skomplikowane, bowiem wynosić będzie zawsze podaną powyżej wartość, czyli 2%. Cena rynkowa mieszkania to przeciętna cena stosowana przy obrocie takimi rzeczami. Podatek będzie więc zwykle naliczony od zapłaconej przez nas ceny.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli cena mieszkania znacznie odbiega od rzeczywistej jego wartości, wówczas Urząd Skarbowy może zakwestionować tę wysokość. Tak się stanie na przykład wtedy, gdy US uzna, że cena jest zdecydowanie zbyt niska, i że zawarta przez nas umowa sprzedaży stanowi w rzeczywistości obejście prawa o podatku od darowizny.

US ma prawo zakwestionować podaną wartość rynkową i wezwać podatnika do jej ponownego określenia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Urząd skarbowy podaje równocześnie wartość według własnej oceny. Jeśli w tym terminie podatnik nie skoryguje wartości rynkowej, lub jeśli urząd znów będzie miał co do niej wątpliwości, to może on dokonać własnej oceny, posługując się opinią biegłego. Wówczas należy liczyć się z tym, że jeśli wartość rynkowa mieszkania określona w tej opinii będzie różniła się od podanej przez nas kwoty o więcej niż 33%, to będziemy zobowiązani ponieść koszty tej opinii.

Jeśli decydujemy się kupić mieszkanie na kredyt, powstaje kolejny obowiązek podatkowy – pojawi się on w momencie ustanowienia hipoteki. Wynosić będzie 19 zł, jeśli w chwili zapłaty podatku kwota hipoteki jest nieznana. Ma to miejsce w sytuacji, gdy kwota odsetek będzie określana sukcesywnie. W wypadku gdy kwota ta jest w pełni określona – kwota podatku będzie wynosić 0,1%. Kwoty te również wynikają z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.