Obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości kształtuje zależy od tego, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą będącym płatnikiem podatku VAT. Jeśli nie – obowiązek podatkowy będzie spoczywał na kupującym.

Jeśli sprzedający jest płatnikiem podatku VAT, wówczas do ceny mieszkania wliczy kwotę tego podatku. Będzie on wynosił 23% lub obniżoną stawkę 8% - w przypadku mieszkania stawka ta obowiązuje jeśli metraż nie przekracza 150 m², w przypadku domów jednorodzinnych – gdy budynek mieszkalny nie przekracza 300 m².

Stawce preferencyjnej podlega sama nieruchomość wraz z jej częściami składowymi – posadzkami czy armaturą, natomiast jeśli w skład mieszkania wchodzi dodatkowe wyposażenie, takie jak meble i sprzęt AGD, to elementy te opodatkowane będą według stawki 23%. Jeśli kupujemy lokal razem z garażem lub piwnicą, to również te pomieszczenia mogą być opodatkowane według stawki obniżonej 8%.

Jeśli sprzedajemy mieszkanie na rynku wtórnym jako osoba prywatna, wówczas obowiązek podatkowy będzie spoczywał na drugiej stronie umowy, czyli na kupującym. Będzie on zobowiązany do odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej zakupionej nieruchomości, czyli, co do zasady, ustalonej w umowie ceny sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości wiązać się jednak może z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu dochodu otrzymanego z jego sprzedaży. Powstaje on, gdy sprzedajemy mieszkanie względnie nowe – gdy sprzedaż następuje w ciągu pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego od wybudowania nieruchomości lub jej nabycia. Jeśli więc termin ten nie upłynął – dochód ze sprzedaży nieruchomości należy rozliczyć wraz z pozostałymi dochodami.

