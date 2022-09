Anna i Robert Lewandowscy wybrali dla Klary drogą szkołę! Wiemy, ile wynosi czesne

Anna Lewandowska posłała Klarę do renomowanej placówki w Hiszpanii. Czesne szokuje, a to nie jedyna opłata!

Anna Lewandowska niedawno zdradziła, że adaptacja Klary w nowej szkole wcale nie jest łatwa. Teraz wyszło na jaw, do jakiej szkoły Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się posłać starszą córkę. Placówka określa się jako jedna z najlepszych na świecie. A jak wyglądają opłaty za czesne w tak elitarnej placówce? Same wpisowe to koszt 15 tys. zł!

Anna i Robert Lewandowscy płacą fortunę za elitarną szkołę dla Klary!

Anna Lewandowska już od roku spędzała z córkami mnóstwo czasu w Hiszpanii. Trenerka do tej pory mieszkała na Majorce, ale po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, para przeniosła się do stolicy.

Niedługo po przeprowadzce Anna Lewandowska informowała, że szukają dla Klary szkoły i zajęć dodatkowych, a teraz serwis "Pomponik" informuje, że sportowcy zdecydowali się na najbardziej elitarną szkołę, w której czesne za rok nauki może przyprawić o zawrót głowy. Anna i Robert Lewandowscy za naukę najstarszej córki mają płacić aż 12 230 euro, około 60 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko! Po zapisie dziecka rodzice muszą też wpłacić czesne w wysokości 3 tys. euro czyli 15 tys. złotych.

Nie tylko Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na prywatną szkołę dla swoich dzieci. Niedawno wyszło na jaw, że synowie Małgorzaty Rozenek uczęszczają do francuskiej szkoły lokalizowanej na warszawskiej Saskiej Kępie. Jak informował Fakt.pl czesne za jednego ucznia w elitarnej szkole wynosi około 35 tys. złotych.

Anna Lewandowska nie ukrywała, że adaptacja Klary w nowej szkole nie była łatwa:

Adaptacja w szkole nie jest zbyt łatwa. Natomiast dzisiaj Klara była bardzo dzielna. Teraz czas na lody - powiedziała na Instagramie Anna Lewandowska.