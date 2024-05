Krzysztof i Maja Rutkowscy kilka dni temu zorganizowali wielką imprezę, która trwała aż trzy dni! Celebryci zdecydowali się na odnowienie swojej przysięgi małżeńskiej, a następni wyprawili huczne przyjęcie komunijne dla swojego syna- Krzysztofa Juniora. Teraz wyszło na jaw, ile Maja i Krzysztof Rutkowscy wydali pieniędzy na ten ważny dzień ich dziecka.

Spektakularna impreza w rodzinie Rutkowskich to już przeszłość, ale media wciąż żyją tamtym dniem. Maja i Krzysztof Rutkowscy postanowili wyprawić przyjęcie komunijne syna, a fani od razu przyznali, że uroczystość wygląda to jak huczne wesele. Dodatkowo, Junior Rutkowski mógł liczyć na wyjątkowe prezenty od rodziców. Chłopiec dostał między innymi dwa samochody, które są warte około 230 tysięcy złotych! Ostatnio w naszym wywiadzie Maja Plich zdradziła historię jednego z prezentów syna i wyjawiła, że detektyw kupił samochód bez jej wiedzy:

Mama nie chciała BMW tak? Powiedziała, że to jest niebezpieczne i tata zrobił to tak naprawdę poza plecami. Przeczytałam, jak już tata zdjęcia wysłał. Tak to wyglądało

- przyznała żona Rutkowskiego.