W Wigilię sklepy mogą działać jedynie do godziny 14:00, co wynika z obowiązujących przepisów. Wiele sieci supermarketów, takich jak Biedronka czy Lidl, dodatkowo skraca ten czas i zamyka swoje placówki już o 13:00, aby zapewnić pracownikom więcej czasu na przygotowania do świąt. Dowiedz się, które sklepy i do której będą czynne w Wigilię 2024.

Sklepy w Wigilię 2024 – jakie godziny otwarcia obowiązują?

Wigilia Bożego Narodzenia w 2024 roku przypada na wtorek, 24 grudnia. Tego dnia sklepy w Polsce tradycyjnie kończą pracę wcześniej, aby pracownicy mogli przygotować się na święta. Warto wcześniej zaplanować zakupy, ponieważ niektóre sieci handlowe kończą działalność już o godzinie 13:00. Oto szczegółowy przegląd godzin otwarcia:

Biedronka

Sieć Biedronka zaplanowała pracę swoich sklepów do godziny 13:00. Jest to standardowa praktyka w tej sieci, która co roku dostosowuje godziny otwarcia do świątecznych potrzeb klientów.

Lidl

Podobnie jak Biedronka, sklepy Lidl będą otwarte w Wigilię również tylko do 13:00. Zaleca się unikanie kolejek, które mogą pojawić się szczególnie w godzinach porannych.

Żabka

Żabka, jako sieć franczyzowa, pozwala właścicielom na indywidualne dostosowanie godzin otwarcia. Większość punktów będzie działać w godzinach 6:00–14:00, jednak warto upewnić się co do dokładnych godzin w wybranym punkcie. Nie jest też wykluczone, że 24 grudnia 2024 część sklepów Żabka będzie więc działała nawet do godzin wieczornych.

Kiedy zamykają się inne popularne sklepy?

Carrefour

W Carrefour zakupy można zrobić do 13:00. Sieć od lat utrzymuje podobne godziny pracy w Wigilię.

Auchan

Sklepy Auchan zakończą działalność również o 13:00.

Kaufland

Sieć Kaufland potwierdziła, że wszystkie jej placówki w Polsce będą otwarte do godziny 13:00.

Netto

Netto dostosowuje swoje godziny do większości dużych sieci – sklepy będą zamknięte po godzinie 13:00.

Piotr Kamionka/REPORTER

Wigilia to wyjątkowy czas, dlatego większość sklepów zamyka się wcześniej, umożliwiając pracownikom powrót do domów na świąteczną kolację. Najpopularniejsze sieci handlowe, takie jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan, pracują do 13:00. Żabka oferuje większą elastyczność, co czyni ją idealnym wyborem na zakupy w ostatniej chwili.

Świąteczne zakupy w ostatniej chwili – o czym warto pamiętać?

1. Sprawdź godziny lokalnego sklepu

Chociaż większość dużych sieci zamyka sklepy o godzinie 13:00, niektóre mniejsze placówki, zwłaszcza te prowadzone prywatnie, mogą być otwarte dłużej.

2. Zaplanuj zakupy z wyprzedzeniem

Unikaj tłumów i kolejek – najlepiej udać się na zakupy wcześnie rano. Największe oblężenie sklepów przewiduje się między godziną 10:00 a 12:00.

3. Nie zapomnij o produktach pierwszej potrzeby

W Wigilię wiele sklepów ogranicza asortyment, dlatego warto wcześniej zaopatrzyć się w kluczowe produkty, takie jak pieczywo, nabiał czy mięso.

Nie zapomnij sprawdzić godzin otwarcia lokalnego sklepu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Jeśli zabraknie Ci ważnych produktów w Wigilię po godzinie 14:00 lub podczas świąt Bożego Narodzenia, wciąż masz kilka opcji. Czynne będą m.in. stacje paliw czy punkty handlowe na lotniskach i dworcach.

