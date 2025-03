Julia von Stein, znana również jako Katarzyna Julia Steinhoff, to polska celebrytka i influencerka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programach telewizyjnych takich jak "Damy i wieśniaczki" oraz "Diabelnie Boskie". Pochodzi z Krakowa, a obecnie mieszka w Warszawie. Tam też ostatnio "przyłapali" ją paparazzi, jak buszowała po jednym z luksusowych butików, trwoniąc fortunę.

Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 432 tysiące osób, Julia dzieli się momentami ze swojego życia codziennego oraz zawodowego. Prowadzi również kanał na YouTube, na którym prezentuje vlogi związane z jej działalnością. Mimo to fotoreporterzy często za nią podążają, próbując uchwycić moment, którym Julia być może nie pochwaliłaby się w mediach społecznościowych.

Tym razem przyłapali ją na zakupach i to nie byle gdzie, bo w domu mody Hermes, mieszczącym się w Warszawie. Influencerka i miłośniczka luksusowej mody pojawiła się tam w dopracowanej stylizacji. Postawiła na beżowy golf, krótkie szorty podkreślające figurę oraz cienkie, czarne rajstopy. Co ciekawe, całość dopełniły stylowe szpilki w panterkowy wzór, które raczej nie wydają się być pierwszym wyborem do przemierzania sklepów, oraz ekskluzywna torebka Louis Vuitton.

Julia von Stein nie wyszła z butiku Hermès z pustymi rękami! Na zdjęciach widać, jak pewnym krokiem opuszcza sklep z dużymi, pomarańczowymi torbami, co sugeruje, że pozwoliła sobie na spore zakupy. Po wszystkim wpakowała je do swojego niemniej prestiżowego Mercedesa, wartego około milion złotych!

Julia von Stein o trudnych relacjach z rodzicami

​Julia von Stein, znana polska celebrytka i influencerka, otwarcie mówiła o trudnych relacjach z rodzicami. W wywiadzie dla Żurnalisty wyznała, że w dzieciństwie doświadczała poniżania i braku akceptacji ze strony najbliższych. Mimo osiągnięć szkolnych, czuła, że nigdy nie spełnia oczekiwań rodziców, którzy uważali jej sukcesy za niewystarczające.

Pomimo trudnych doświadczeń, Julia podkreśla, że kocha swoich rodziców i stara się ich usprawiedliwiać. Przyznała jednak, że pewne kwestie powinna bardziej przepracować, zamiast od razu wybaczać. Relacje z rodzicami nadal bywają napięte. W jednym z odcinków swojego internetowego show Julia w emocjonalnej rozmowie z ojcem zarzuciła mu próby dyktowania jej, jak ma żyć, co wskazuje na trwające trudności w ich relacji.

Jakby można było kupić pieniędzmi szczęście, to kupiłabym męża i dziecko. Jeżdżenie jakimkolwiek zajebi*tym samochodem, mieszkanie w jak najlepszych apartamentach i domach nie da ci szczęścia - opowiadała.

Kariera Julii von Stein

Julia von Stein, właśc. Katarzyna Julia Steinhoff, to polska celebrytka i przedsiębiorczyni pochodząca z Tarnowa. Pochodzi z rodziny o długoletnich tradycjach w branży pogrzebowej. Julia studiowała dziennikarstwo, jednak zdecydowała się kontynuować rodzinne tradycje, angażując się w działalność zakładu pogrzebowego. Specjalizuje się w projektowaniu trumien oraz kosmetyce pośmiertnej, czyli przygotowywaniu zmarłych do ostatniego pożegnania.

Szeroką rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w programach telewizyjnych, takich jak "Królowe życia" oraz "Diabelnie boskie", gdzie prezentowała swoje życie zawodowe i prywatne. Jej nietypowy zawód oraz charyzmatyczna osobowość przyciągnęły uwagę widzów, co przełożyło się na rosnącą popularność w mediach społecznościowych.

