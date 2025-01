Tak mieszka Jurek Owsiak. Ma mieszkanie w Warszawie: "Daleko do luksusowego apartamentu, nie zostało kupione za gotówkę"

Tak wygląda mieszkanie Jurka Owsiaka na warszawskim Ursynowie. Jego cztery kąty to ogromna przestrzeń. By je urządzić według swoich marzeń, musiał przekonać "Dzidzię" do swoich pomysłów. "Powiedziała, że jak już będę wiercił, to żeby tylko nie pękły kafle". Kiedyś sam wpuścił kamery do swoich wnętrz. Zobaczcie, jak się urządził.