Klaudia El Dursi zaistniała w show-biznesie za sprawą udziału w "Top Model", gdzie momentalnie oczarowała wszystkich swoją urodą. Jej kariera nabrała jednak rozpędu dopiero w momencie, gdy została prowadzącą "Hotel Paradise". Jak już wiadomo, z powodu ciąży nie zobaczymy jej w nowej edycji. Klaudia nie zamierza jednak siedzieć bezczynnie do dnia porodu, dlatego co i rusz znajduje sobie nowe zajęcia. Tym razem postanowiła pochwalić się obserwatorom, jak wraz z ukochanym Jackiem urządziła się w stosunkowo nowym apartamencie.

Reklama

Tak Klaudia El Dursi urządziła się w 150-metrowym apartamencie

Dokładnie 5 lat temu Klaudia El Dursi pochwaliła się zakupem wymarzonego mieszkania w rodzinnym Bydgoszczy. Ruszył remont, który wciąż się przedłużał. W końcu modelka mogła wprowadzić się do nowego gniazdka, ale z dużym opóźnieniem, bo stało się to nieco ponad rok temu. Do tej pory dzieliła się urywkami z apartamentu, ale dopiero teraz pokazała wszystkie zakamarki.

Jej 150-metrowe mieszkanie to prawdziwe beżowe królestwo. Wnętrza zachwycają minimalistycznym stylem, w którym dominują właśnie beżowe odcienie, przełamane złotem czy marmurem. Każdy element wystroju został starannie dobrany, tworząc spójną i elegancką całość. Mieszkanie jest przestronne i jasne, co potęguje wrażenie luksusu. To połączenie nowoczesnej elegancji z ciepłem domowego ogniska.

W salonie uwagę przykuwa duża, wygodna kanapa, idealna do rodzinnych spotkań. Kuchnia została zaprojektowana z dbałością o detale – proste linie, funkcjonalność i stylowe wykończenia, a do tego nieoczywisty kształt wyspy. W sypialni króluje harmonia i spokój, a łazienka zachwyca nowoczesnym designem i eleganckimi dodatkami. W pokoju syna Klaudia zdecydowała się na przygaszoną zieleń, podwieszane łóżko czy linę do wspinaczki.

Zobacz także: Laura Zawadzka oskarżyła go o zdrady. Magic Mars wydał oświadczenie

Fani podsumowali mieszkanie Klaudii El Dursi

Publikacja nagranie z mieszkania Klaudii El Dursi w mediach społecznościowych wywołała falę komentarzy. Komentarze pełne są zachwytu nad dbałością o detale, ale pojawiają się również głosy, że wnętrze mogłoby być bardziej przytulne. Dla jednych apartament jest ucieleśnieniem luksusu, dla innych – zbyt surowym miejscem.

Cudowne wnętrze, nowoczesne, ale jednocześnie przytulne

Świetne wyczucie stylu

Nie zniosłabym wszędzie tylko beżu i to w dodatku bez kwiatów i zieleni

Niby pięknie, a jednak bardzo brakuje wizualnie jakiegoś przełamania kolorystycznego

Zobacz także: Przełomowy rok u Roksany Węgiel. Od ślubu nie minęło pół roku, a tu taka wiadomość

Klaudia El Dursi zostanie mamą po raz trzeci

Klaudia El Dursi jest związana z Jackiem Leszczyńskim od ponad 11 lat. Para wspólnie wychowuje dwóch synów: 15-letniego Dawida z poprzedniego związku Klaudii oraz 10-letniego Jana, który jest ich wspólnym dzieckiem. Ostatnio nawet Klaudia wystąpiła wraz z synami w "Dzień Dobry TVN". W grudniu 2024 roku modelka ogłosiła natomiast, że spodziewa się trzeciego dziecka.

Reklama

Z tego też powodu nie mogła poprowadzić najnowszej edycji "Hotelu Paradise", dlatego jej miejsce zajęła Edyta Zając. Tymczasem Klaudia skupia się na przygotowaniach do powitania na świecie maleństwa, którego płci jeszcze nie zdradziła.