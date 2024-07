Podatek od kupna samochodu: jak obliczyć?

Podatek od kupna samochodu dotyczy nas, gdy transakcja ta objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dzieje się tak w sytuacji, w której nabywamy auto od osoby prywatnej. Wówczas bowiem nie jest w jego cenę wliczony podatek VAT, jak to się dzieje gdy kupujemy samochód w salonie czy w komisie. W takiej sytuacji jest więc naszym obowiązkiem uiszczenie tego podatku i wypełnienie druku PCC-3.

Kwestię obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 1 pkt 1a. Musimy go uiścić zawsze, gdy nie otrzymamy przy zakupie faktury VAT. Wówczas spoczywa na nas obowiązek odprowadzenia tego podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty transakcji. Za niedotrzymanie tego terminu może być nałożona kara. W celu uregulowania tego obowiązku należy wypełnić deklarację podatkową – formularz PCC-3, oraz uiścić kwotę podatku na rachunek US. Jego wysokość należy zaś obliczyć samodzielnie.

Podatek od zakupu samochodu wynosi 2% jego ceny rynkowej. Wartością rynkową będzie cena zapłacona przez kupującego, obliczenie podatku nie jest więc skomplikowane. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli zapłacona przez nas cena znacznie odbiega od rzeczywistej wartości samochodu, wówczas Urząd Skarbowy może zakwestionować jej wysokość. Tak się stanie na przykład wtedy, gdy US uzna, że cena jest zdecydowanie zbyt niska, i zawarta przez nas umowa sprzedaży stanowi w rzeczywistości obejście prawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Do uiszczenia podatku od zakupu samochodu zobowiązany jest właściwie każdy, kto kupuje samochód od osoby prywatnej. Jedyne zwolnienie dotyczy osób niepełnosprawnych, które kupują auto na własny użytek. Nie będzie to dotyczyło osób, które nabywają samochód dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej – wówczas bowiem również będą zobowiązane do jego zapłaty.

