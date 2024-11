Trudno znaleźć w sieci popularniejszych influencerów od Wersow i Friza. Rodzice małej Mai mają już miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Internauci z wypiekami na twarzy komentują ich życie. W ostatnim czasie najwięcej emocji wywołała metamorfoza Weroniki Sowy. Warto przypomnieć, że w trakcie całej kariery celebrytka powiększyła usta, piersi i zrobiła sobie nowe zęby. Niektórzy fani zaczęli wytykać jej, że nie przypomina już z siebie sprzed lat i zmiany poszły za daleko. Friz i Wersow nie przejmują się jednak krytyką i chętnie dzielą się kolejnymi nagraniami, w których pokazują swoją codzienność.

Friz i Wersow polecieli helikopterem na zakupy

Cieszący się ogromną popularnością Friz i Wersow dbają o to, żeby dostarczać swoim fanom jak najwięcej wrażeń. Para postanowiła nagrać, jak leci helikopterem z Krakowa do Warszawy. Gwiazdy nie kryły ekscytacji. Po wylądowaniu udały się do znanego, luksusowego centrum handlowego w centrum stolicy.

W domu towarowym Wersow i Friz wybrali się na zakupy. Celebryci wyszli ze sklepu z kilkoma torbami pełnymi produktów od luksusowej marki. Ale jeszcze przed powrotem para poszła na obiad do restauracji, z której mogła podziwiać panoramę Warszawy. Youtuberzy zaczęli podejrzewać, że niektórzy widzowie mogą ich skrytykować za ten wypad do sklepu.

Będą się z nas śmiać – stwierdził Friz po wylądowaniu w Krakowie.

Po tym „locie niespodziance” Wersow poczuła potrzebę, by się trochę wytłumaczyć przed fanami. Influencerka przyznała, że nie wynajęli helikoptera specjalnie po to, by szybko dostać się do Warszawy i zrobić zakupy. Zdradziła, że Friz miał zaplanowany tego dnia dłuższy lot w ramach kursu.

Chciałabym nas od razu wytłumaczyć, słuchajcie. Żeby nie było, że my sobie specjalnie wynajęliśmy helikopter, żeby jechać do Vikaca. Tylko Karol i tak musiał sobie wyrobić godzinki. I dzisiaj mi powiedział, że może polecą na dalszą traskę i od razu zahaczymy o ten prezent – przekazała.

W nagraniu widzowie mogą zajrzeć także do domu Wersow i Friza. Youtuberzy pokazują, co przywieźli z warszawskiego centrum handlowego. W filmiku pojawia się też ich córka Maja. Para już dawno zdecydowała, że nie będzie ukrywała dziecka przed mediami.

Nie od dziś wiadomo, że celebryci pokazują wiele sytuacji ze swojego życia. Niedawno Wersow i Friz pochwalili się zdjęciami z greckich wakacji. Gwiazdy nie próżnują i łączą rodzicielstwo z pracą. Od czasu do czasu pojawiają się też na imprezach branżowych. Oprócz tego Weronika Sowa spełnia swoje marzenia w tym roku, grając wiele koncertów.

Obserwujecie tę parę w mediach społecznościowych?

