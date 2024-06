W sobotę Iga Świątek poniosła kolejne zwycięstwo. Niezwykle utalentowana tenisistka na każdym kroku udowadnia, że jest istnym diamentem na międzynarodowej arenie. Nie od dziś wiadomo, że 23-latka dorobiła się na korcie pokaźnego majątku, ale ile tak właściwie on wynosi? Lepiej usiądźcie!

Tyle na grze w tenisa dorobiła się Iga Świątek!

Chociaż ma dopiero 23 lata, już jest o niej głośno na całym świecie! Iga Świątek sukcesywnie pnie się po szczeblach kariery, która w ostatnim czasie nabrała zawrotnego tempa. 8 czerwca tenisistka trzeci raz z rzędu, a czwarty w karierze, wygrała turniej Rolanda Garrosa, pokonując Włoszkę Jasmine Paolini!

Nie od dziś wiadomo, że za turnieje Iga otrzymuje niemałe pieniądze, szczególnie za wygraną. Do tej pory największa zdobyta przez nią premia wynosiła ponad 12 mln zł za wygranie turnieju WTA Finals 2023. "Nieco" mniej otrzymała z kolei za zwycięstwo w US Open 2022 - wówczas było to ponad 10 mln! Ile natomiast otrzyma tym razem?

Iga Świątek Rex Features/East News

Za sam awans do finału Roland Garros Iga Świątek otrzymała przeszło 5 mln zł, jednak wygrana powiększy tę kwotę do łącznej sumy ponad 10 mln zł! Po raz kolejny więc konto 23-latki znacząco się wzbogaci, choć patrząc na jej majątek, będzie to tylko kropla w morzu! Ile zatem tenisistka dorobiła się od początku swojej imponującej kariery?

Iga ma na swoim koncie wiele zwycięstw i mnóstwo zagranych turniejów. Po dzisiejszym triumfie jej majątek będzie wynosił ponad 125 mln zł! Warto wspomnieć, że wraz ze wzrostem popularności, 23-latka coraz częściej bierze udział w kampaniach reklamowych itp. Obecnie Świątek możemy oglądać w jednej z reklam telewizyjnych, za co niewątpliwie również zgarnęła niemałą gażę. Możemy tylko domyślać się, że zatem jej majątek jest jeszcze większy!

A to dopiero początek jej kariery!

Iga Świątek Thibault Camus/Associated Press/East News

Iga Świątek Aurelien Morissard/Associated Press/East News