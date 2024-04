Annie Popek szybko udało się pozbierać po odejściu z TVP i znaleźć nowe zatrudnienie. Dzięki temu zainteresowanie jej osobą ponownie wzrosło, a nowi widzowie starają się poznać ją jak najlepiej. Niektórzy z zaciekawieniem obserwują, w jakich warunkach mieszka dziennikarka. Zdjęcia mówią same za siebie.

Jak mieszka Anna Popek?

W połowie marca tego roku Anna Popek zszokowała wszystkich, informując, że po 30 latach żegna się z pracą w TVP! Co poniektórzy zaczęli obawiać się, że dziennikarka całkiem odsunie się od telewizji i skupi na innych zajęciach. Nic bardziej mylnego! Ostatnio, ku zadowoleniu fanów, Anna Popek wróciła na ekrany, choć w zupełnie innej stacji!

Od teraz możemy oglądać ją w nowym programie śniadaniowym "#Wstajemy" na kanale TV Republika! 55-latka współprowadzi program wraz z Rafałem Patyrą. Praca nad formatem to jednak nie jedyne, co pochłania czas Anny Popek, bowiem ta musi jeszcze doglądać swojego nowego domu! Zanim się jednak do niego wprowadzi, minie jeszcze trochę czasu, dlatego póki co wciąż mieszka w swoim mieszkaniu w samym centrum Warszawy. Jak się w nim urządziła?

