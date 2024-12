Już za kilka dni Boże Narodzenie. Zanim jednak rozpocznie się wielkie świętowanie z pewnością w wielu domach trwają intensywne przygotowania do rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. Trwa ostatni weekend przed świętami, a to oznacza, że jest jeszcze czas na zakup prezentów dla swoich bliskich. Wygląda na to, że Natalia Kukulska również postanowiła wyskoczyć na szybkie zakupy. Paparazzi przyłapali piosenkarkę w jednym z warszawskich butików. My patrzymy tylko na jej look!

Natalia Kukulska bez makijażu na zakupach

Natalia Kukulska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej kariera rozpoczęła się gdy była jeszcze dzieckiem, a dziś ma rzeszę fanów, którzy nie tylko mogą podziwiać na koncertach, ale również śledzić jej życie za pośrednictwem mediów społecznościowych - profil artystki na Instagramie obserwuje już ponad 274 tysiące internautów! Piosenkarka chętnie pokazuje w sieci nie tylko kadry ze swoich występów, ale również wyjątkowe zdjęcia z rodziną. Teraz z kolei możemy zobaczyć zdjęcia paparazzi, którzy uwiecznili, jak Natalia Kukulska robiła przedświąteczne zakupy.

Natalia Kukulska tuż przed świętami Bożego Narodzenia wybrała się do modnego butiku w Warszawie. Czyżby szukała prezentów dla swoich bliskich? Zobaczcie zdjęcia paparazzi!

