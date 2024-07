Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć.

Reklama

W sytuacji, gdy nie sprzedajemy mieszkania jako firma tylko jako osoba prywatna, nie jesteśmy zobowiązani naliczenia podatku VAT do jego wartości. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na stronie kupującej, a jego wysokość wynosi 2%. Wynika to z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. To kupujący musi zgodnie ze stanem faktycznym wyliczyć podatek. Jeśli nie uwzględni ceny rynkowej, tylko zaniży wartość mieszkania, może narazić się na kontrolę urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jesteśmy jednak zobowiązani, w razie sprzedaży nieruchomości, a więc uzyskania przychodu, zapłacić podatek. Obowiązek rozliczenia z US przypada na dany rok podatkowy, w którym rozliczamy się z naszych dochodów. Wynosi on 19% dochodu, czyli kwoty uzyskanej ze sprzedaży, pomniejszonej o koszty uzyskania tego przychodu. Można je powiększyć o kwoty poczynionych na daną nieruchomość nakładów, koszty te należy odpowiednio udokumentować za pomocą faktur VAT.

Warto też mieć na uwadze przepisy regulujące ulgi podatkowe od sprzedaży nieruchomości. Jeśli dochód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, czyli zakup innego mieszkania, wówczas kwota ta zwolniona będzie od konieczności zapłaty podatku.

Zobacz także

Jeśli jednak sprzedajemy mieszkanie po upływie 5 lat od ich wybudowania lub zakupu, wówczas nie musimy płacić z tego tytułu wspomnianego podatku. Trzeba pamiętać, że okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wybudowanie lub nabycie. Jeśli termin ten upłynął – wówczas jesteśmy zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku, nie musimy też uwzględniać tego faktu w deklaracji podatkowej.