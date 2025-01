Piotr Mróz, znany polski aktor, niejednokrotnie wspominał w swoich wypowiedziach, że ważna jest dla niego wiara katolicka, a co za tym idzie, jest przywiązany do swojej parafii. Być może to dlatego tak ochoczo wspiera finansowo wspólnotę. Teraz wyjawił, ile wrzucił "na tacę" w ostatnim czasie! Kwota powali każdego.

Piotr Mróz i jego hojna ofiara na rzecz Kościoła

Piotr Mróz otwarcie deklaruje się jako osoba bardzo wierząca. W swoich wypowiedziach podkreśla, że wiara katolicka odgrywa ważną rolę w jego życiu. Chociaż na co dzień nie epatuje religijnością w mediach, to jego słowa i zachowanie sugerują, że ma silny związek z kościołem i wartościami chrześcijańskimi. Niedawno w rozmowie z Jastrząb Post wyjawił, ile jest w stanie dać "na tacę" w kościele. Jego odpowiedź wbije w fotel każdego:

Nie wydaje mi się, żeby to kogokolwiek interesowało, ile ja daję na tacę i żeby to w jakiś sposób było uzależnione od czynników zewnętrznych. Ostatnio pomyślałem sobie, że jest fajny rok i wrzuciłem pół miliona złotych. Czy to dużo? Nie mam pojęcia - ironizował aktor.

Informacja ta natychmiast wywołała ogromne poruszenie w mediach i wśród internautów. Pół miliona złotych to kwota, za którą można kupić mieszkanie w wielu miastach Polski. Czy jednak rzeczywiście Mróz przekazał tak ogromną sumę, czy była to jedynie ironiczna odpowiedź? Tego nie wiadomo!

Piotr Mróz zabrał głos ws. wizyty duszpasterskiej

Na tym jednak nie koniec. Ostatnio Piotr Mróz poszedł tez o krok dalej i podzielił się refleksją na temat wizyty duszpasterskiej w swoim osiedlu. Jak wynika z jego wypowiedzi, jest mu bardzo przykro, że coraz mniej osób decyduje się na przyjęcie księdza po kolędzie:

Przyjęło się, że ksiądz to przychodzi, bierze pieniądze i wychodzi. Nie, w tym jest głębsza prawda. Święci, błogosławi nasz dom, czyli wpuszczamy poprzez księdza, Pana Boga do naszego domu. To mnie przeraża, jeżeli ktoś się zamyka na tego typu aktywność w społeczeństwie. To świadczy o tym, że gdzieś ta wiara może nie do końca jest taka, jaka powinna być. Ja wiem, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. - wyjawił w rozmowie z Pudelkiem.

Dodatkowo, okazało się, że z całego bloku, niemalże tylko Piotr Mróz wpuścił księdza do swojego mieszkania:

Mnie jest bardzo przykro. Moje osiedle liczy 100 mieszkań i księdza przyjęły tylko 2 osoby, ja i taka moja znajoma sąsiadka. To jest dramat. To pokazuje kondycję naszej wiary, prawda?

Aktor i tutaj nie przemilczał kwestii finansowych i wspomniał o kolejnej zawrotnej kwocie - tym razem... 100 tysięcy złotych! Możemy się jedynie domyślać, że w tym kontekście jego wypowiedź była formą żartu:

Ja dałem 100 tys. zł i wydaje mi się, że to nie była przesada. Wiem, że sąsiadka dała trochę mniej, ja dałem 100 tys. zł. Miałem taką dużą kopertę, musiałem tam upchać, ksiądz sobie może kupi jakiś samochód albo coś tam - dodał żartobliwie Piotr.

Piotr Mróz nie wstydzi się swojej wiary

To nie pierwszy raz, gdy Piotr Mróz otwarcie mówi o swojej religijności. Aktor wielokrotnie podkreślał, że wiara odgrywa w jego życiu istotną rolę. Jego wypowiedzi na temat kolędy pokazują, że przywiązuje dużą wagę do tradycji i wartości chrześcijańskich:

Ja Bogu poświęcam każdą swoją przestrzeń. Wiary i Boga nie można traktować jako dżina, który spełnia nasze życzenia, bo to jest wtedy płytka relacja. Jeśli wykorzystujesz kogoś tylko po to, żeby osiągnąć swoje korzyści, to nie jest prawdziwa relacja. Trzeba być na dobre i na złe, bo nie jest powiedziane, że jak poproszę, to mi się to stanie. Przez wszystkie rzeczy przechodzę łatwiej, mając oparcie w Bogu - deklarował dla ''Jastrząb Post'' aktor.

Nie wiadomo, czy słowa Piotra Mroza wpłyną na zmianę postaw społecznych, ale jedno jest pewne – poruszył temat, który wzbudza wiele emocji i prowokuje do refleksji nad współczesnym podejściem do wiary i tradycji w Polsce.

